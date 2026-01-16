Activada la primera fase temporal: Barcelona podría acumular más de 50 litros de agua

El tiempo en Barcelona y gran parte de Cataluña se verá afectado este fin de semana por un episodio de lluvias intensas provocado por un temporal fuerte. La interacción de una borrasca en superficie y la entrada de aire frío en altura generará precipitaciones destacables, especialmente en la mitad sur y el litoral.

Protección Civil ha activado la prealerta del plan Inuncat tras los avisos de intensidad de lluvia y acumulación de agua emitidos por el Servicio Meteorológico de Cataluña. Esta medida busca prevenir incidencias en zonas urbanas y comarcales con riesgo de inundación.

Fases del temporal, primero xaloc y después llevant

Durante el sábado, el viento del noreste aportará humedad procedente del mar, provocando que los chubascos sean más intensos en algunas zonas. La lluvia comenzará de forma más acusada en las comarcas del sur y oeste, extendiéndose a lo largo del día hacia Barcelona y las comarcas de Girona.

Por la tarde, los chubascos podrían descargar con fuerza, con acumulaciones de agua importantes que se prolongarán hasta el domingo por la mañana, sobre todo en el litoral. Los modelos meteorológicos pronostican registros que podrían superar los 50 litros por metro cuadrado en algunas localidades hasta el domingo por la noche.

El domingo por la tarde se espera una ligera disminución de la lluvia, coincidiendo con el desplazamiento de la borrasca hacia el sur de Cerdeña y el área de Túnez y Libia. No obstante, no se prevé una pausa completa y las precipitaciones seguirán presentes en algunas zonas del litoral catalán.

La segunda fase del temporal llegará entre el lunes y martes. El viento procedente del noreste de Argelia y el oeste de Libia generará un oleaje considerable y complicará la situación marítima en la costa catalana y el mar Balear. En la costa de Barcelona se esperan olas de más de 2,5 metros de altura media, que podrían superar los cuatro metros en la Costa Brava.

Oleaje y lluvias intensas: precaución en la costa catalana

Los registros más altos de lluvia se concentrarán especialmente en las comarcas de Girona y en puntos del litoral. Aunque este episodio será intenso, no se prevé que alcance la magnitud de temporales extremos pasados, como el Gloria, que provocó olas de más de seis metros en Barcelona y el norte de la Costa Brava.

Durante los próximos días, las autoridades y servicios de emergencia instan a la población a extremar precauciones en la costa y en zonas urbanas con riesgo de inundación, así como a evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de máxima intensidad del temporal.