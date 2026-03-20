Se acerca el cambio de hora: expertos advierten sobre los efectos que tendrá en tu salud

El cambio de hora se corresponde con un fenómeno que ha sido cuestionado desde su propia concepción. Y, si bien es cierto que una de las supuestas razones por las que se originó tenía que ver con el ahorro de energía, esto último se ha desmentido en numerosas ocasiones.

La razón por la que se hace el cambio de hora para adaptar nuestro horario al de verano tendría que ver con aprovechar mejor la luz de la tarde, pero esto último ha sido puesto en duda por multitud de expertos pertenecientes al campo de la salud.

El cambio en cuestión se producirá el próximo 29 de marzo y tendrá lugar entre las 2:00 y 3:00 de la madrugada. Algo que implica que dormiremos una hora menos en comparación. ¿Qué efectos tiene esto en nuestro organismo?

Los expertos de Mayo Clinic afirman que esta reducción en el tiempo de sueño afectará directamente contra nuestros ritmos circadianos, lo cual se traduce en que nos encontraremos más cansados al día siguiente.

Este desajuste en el reloj interno de nuestro cuerpo puede desembocar en un aumento de la fatiga cognitiva, lo cual implica que nuestro rendimiento se verá reducido en este mismo nivel. No obstante, estas consecuencias no deberían ser graves, salvo en algunos casos específicos.

Los expertos aseguran que, tras un cambio de hora, siempre se detecta un incremento en dolencias cardíacas, lo cual se corresponde con uno de los principales motivos por los que desmontar el sistema de modificación horaria.

Estas últimas incidencias han llevado a muchos expertos en higiene del sueño a instar a la población a mejorar sus hábitos con el objetivo de no notar los efectos de este cambio de hora que se producirá a finales del mes de marzo.

En este sentido, queda por ver si las instituciones dan un paso hacia delante para apoyar el movimiento que pide la cancelación del cambio de hora, aunque no todo el mundo está en contra de él.