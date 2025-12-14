'No aceptes ayuda de extraños si te piden dinero': la advertencia de la Policía ante el 'timo del gato'

Los ladrones y los estafadores no paran de intentar conseguir dinero de gente inocente con nuevos métodos, a cada cual más rastrero que el anterior. Uno de los más recientes que se están dejando ver en España se hace llamar ya "el timo del gato". Y no, no tiene nada que ver con el animal, sino con la herramienta que sirve para levantar el coche y, con ello, hacer reparaciones debajo del mismo o poder cambiarle una rueda.

La Policía ha querido advertir de ello a través de un vídeo colgado en su cuenta oficial en redes sociales. Aparece una portavoz comenzando "¿Conoces la estafa del gato? ¡Cuidado! No aceptes ayuda de extraños si te piden dinero". Y es una buena advertencia, ya que consiste en que un desconocido se acerca a tu vehículo e intenta hacerte pensar que es un experto y que tu coche necesita una reparación urgente.

"Alguien se presenta como mecánico y te dice que el coche suena raro y que es peligroso circular con el vehículo en esas condiciones... y te ofrece una solución para volver a la circulación de forma segura", recalca la agente. Pero lo que hace el susodicho es hacer como que revisa el vehículo con un gato hidráulico y decirte que está muy mal, pero que puede reparártelo por un ojo de la cara.

"¿Cómo revisa el vehículo? Saca un gato hidráulico, levanta tu coche y te dice que puede arreglar el problema, pero claro... a cambio te cobra entre 600 y 8000 euros", asegura la Policía. "Cuidado, es una estafa. No aceptes ayuda de extraños si te piden dinero", concluye la agente portavoz y protagonista del vídeo.