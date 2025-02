Este es el acento más feo de España: Una encuesta a pie de calle desenmascara la realidad

En España no sólo hay más de un lenguaje, más allá del castellano, sino que también dentro de este último nos podemos encontrar con distintos acentos, normalmente característicos de comunidades autónomas muy concretas. Y seguro que tú has debatido alguna vez con amigos o familiares qué acentos os gustan más y cuáles menos.

Al final, eso no deja de ser algo totalmente subjetivo, aunque parece que hay dos acentos concretos que en son los peores para la mayoría de los españoles. Eso es lo que comprobaron los periodistas de 'Hoy Aragón' al salir a la calle y preguntar a la gente por cuáles son los acentos que consideraban más feos.

Eso sí, entre las respuestas prácticamente aparecieron todos los acentos españoles. Uno de ellos es el andaluz, "porque con las 'eses' no se les entiende nada, es imposible". También está el catalán por "ser más grosero", o el valenciano.

No obstante, los dos más repetidos sin duda fueron, por un lado, el murciano, ya que, según los transeúntes, "no les entiendes, hablan 'chapurreado' y no vocalizan". Por otro lado, muchos también coincidían en el gallego, que lo catalogan de ser "muy forzado" y de que a veces no se les entiende a los gallegos.