Un aceitunero revela qué debería suceder para que baje el precio del aceite

Después de la mayor subida del precio del aceite de oliva en los últimos 21 años, muchos usuarios se preguntan que es lo que tiene que ocurrir para que los precios vuelvan a su precio regular. Como sucede en muchos sectores, la fase de producción es fundamental. En este contexto, desde 'La Sexta' visitaban la tierra de olivos en Jaén para encontrar la clave.

Una aceitunera, Marifé, preveía una campaña difícil, con "una merma de cosecha muy importante". En este punto, la próxima campaña será un tercio de lo que sería una habitual. Esto es debido a la escasez de precipitaciones que han ocurrido en la región.

"Desde el mes de marzo no nos ha caído ni una gota de agua hasta hace dos días", decía la experta. Por otro lado, José Eugenio Gutiérrez, presidente de Olivares Vivos, afirmaba que han sido "unos años terribles", en los que subieron los costes y también afectó la "urgencia climática".

"Parece que no nos va a afectar, pero afecta a nuestro bolsillo y a nuestra calidad de vida", apunta el olivarero. En consecuencia, la previsión es mala, y parece que no habrá una bajada del precio hasta que no se produzca un aumento de la producción. "Es muy importante el agua que cae en invierno para la cosecha del año siguiente".