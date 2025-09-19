Ni aceite ni jamón: estos son los cuatro alimentos que más han subido de precio en septiembre

En septiembre, la economía familiar puede estar marcada por la vuelta al cole y el aumento de la cesta de la compra. Después de las vacaciones de verano, es momento de volver a la rutina e intentar mantener el ahorro mensual.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la compra diaria de las familias (alimentos y bebidas no alcohólicas), ha subido un 38,5% desde julio de 2019 hasta el mismo mes en 2025. Esta inflación acumulada está por encima de los percentiles de otros sectores como la vivienda, el transporte o la enseñanza.

En este contexto, escoger bien los productos que añades a la lista de la compra resulta fundamental para ahorrar. Por este motivo, es importante conocer cuáles son los alimentos que más han subido de precio en los supermercados, durante este mes de septiembre.

Facua-Consumidores en Acción ha elaborado un estudio que analiza la evolución de los precios, desde mitad de agosto hasta principios de septiembre de 2025. El informe toma como referencia ocho cadenas de supermercados y sus precios en productos básicos como frutas, verduras, pastas, aceites de oliva, arroz y huevos, entre otros.

Según los resultados del análisis, las naranjas, lechugas iceberg y los ajos son los tres alimentos afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en estas cadenas de alimentación. Durante el periodo indicado, la malla de naranjas (4 kg) ha aumentado su precio un 13,6% de media.

A continuación, las lechugas iceberg han incrementado un 5,6% y los ajos se han encarecido un 4,6% durante el último mes. En menor medida, también se ha elevado el precio de la harina de trigo (0,9%), aceite de girasol (0,6%) y el kilo de arroz redondo (0,03%).

En la parte contraria de la balanza, Facua-Consumidores en Acción también ha indicado en su estudio cuáles han sido los alimentos que cuestan menos en septiembre, en comparación con los precios fijados por los mismos supermercados durante el mes anterior.

De esta forma, ha bajado la media de los siguientes productos: macarrones (-0,3%), lentejas pardina (-0,4%), leche entera (-0,6%), aceite de oliva (-0,9%), zanahorias (-1,0%), peras conferencia (-1,6%), champiñones laminados (-2,9%), kilo de cebollas (-4,6%), malla de patatas (-15,4%) y uvas blancas sin pepitas (-20,8%).