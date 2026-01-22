Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACCIDENTE

Un tren de pasajeros choca contra una grúa en Cartagena y deja varios heridos

España atraviesa una semana negra en su red ferroviaria

El tren accidentado, este jueves en Cartagena.

El tren accidentado, este jueves en Cartagena. / L. O.

Andrea Riera

Andrea Riera

España atraviesa una semana negra en su red ferroviaria. El lunes, un tren descarriló en Adamuz (Córdoba) y chocó con otro convoy, dejando más de 40 muertos y varios heridos, un suceso que conmocionó al país.

Al día siguiente, Catalunya sufrió otro accidente. Un tren de la línea R4 de Rodalies se encontró con un muro que había caído sobre las vías entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, provocando su descarrilamiento. Una persona que iba en la cabina falleció, cinco resultaron gravemente heridas, seis sufrieron lesiones menos graves y 26 más leves.

Este jueves, siguen llegando malas noticias. Sobre las 12 horas, un tren de la línea Cartagena-Los Nietos ha chocado con una grúa en Alumbres, causando varios heridos.

Por el momento se desconocen las causas del accidente y el número total de afectados, aunque las primeras informaciones apuntan a al menos tres heridos leves.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias en la Región de Murcia, la colisión entre la grúa y el cercanías de FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) ha ocurrido a la altura de la parada de 'Los partidarios', entre la diputación cartagenera de Alumbres y el municipio de La Unión.

Los vecinos de la zona se habían quejado en numerosas ocasiones de que se trata de un "tramo peligroso" porque "no está señalizado ni regulado mediante un semáforo". Aseguran que "para saber si viene el tren, simplemente tienes que escuchar al tren".

