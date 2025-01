Un inesperado accidente hace que Juan del Val abandone el plató de ‘La Roca’ en directo

Este domingo, Cristina Plazo estuvo en ‘La Roca’ para hablar sobre las gastrotendencias virales, hablando de los alimentos probióticos y prebióticos.

Estos alimentos, como explicó el nutricionista Pablo Ojeda, "ayudan a mantener el equilibrio de bacterias beneficiosas en nuestro intestino, fortalecen nuestro sistema inmunológico, mejoran la digestión y absorción de nutrientes, reducen los síntomas de trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable y contribuyen a la producción de vitaminas”.

Para ilustrar este tema, el programa propuso preparar un smoothie con la ayuda de Juan del Val, pero el intento se complicó cuando el presentador se cortó el dedo mientras pelaba un mango. "¡Se ha cortado!", exclamaron sus compañeros, mientras Nuria Roca apartaba la vista para no ver la sangre.

Aunque Juan intentó restar importancia al incidente, diciendo: "que no pasa nada, que no pasa nada", poco después reconoció que le dolía "un pelín, pero poco" y decidió ir al médico.

El resto del equipo, preocupado pero bromista, no dejó pasar la ocasión para hacer comentarios divertidos y aliviar la tensión del plató. "Tiene los diez dedos", dijeron entre risas, mientras Pilar Vidal añadió: "No te alegres, que no te quedas viuda, de momento". A pesar del dolor de Juan, el ambiente se mantuvo ligero gracias a las bromas de sus compañeros.

Al regresar al estudio, Nuria Roca notó que Juan parecía pálido y le comentó: "Juan, estás amarillo". Él intentó tranquilizarla, pero explicó que su dedo meñique no estaba "como para aparecer en televisión" y que le habían puesto "cuatro puntos de aproximación". Aunque estaba claramente nervioso, Juan mostró su sentido del humor ante el incidente y todo quedó en un susto.