El accidente de Grison, al descubierto: "No quiero ni mirar"

El estado de salud de Grison, colaborador de 'La Revuelta', ha generado gran interés tras el accidente que sufrió. En la última emisión del programa, el beatboxer reveló lo que le ocurrió mientras entrenaba en el gimnasio. El accidente salió a la luz después de una advertencia de Sergio Bezos: "He dedicado el pre-show a buscar personal sanitario porque Grison...".

En ese momento, David Broncano señaló que debía explicar lo sucedido, pero tras 'El hombre mágico' aclaró: "Es una imagen muy impactante. Grison ha tenido un accidente entrenando, no es una cosa grave, pero es desagradable".

La cara de Grison fue todo un poema, pero, tras varios segundos, el beatboxer se sinceró: "Se me ha caído una pesa en el pie. Tengo la uña que parece que está junta pero no...".

Asimismo, reconoció que "cada vez que levanto la uña me mareo, no quiero ni mirar", a lo que el presentador jiennense fue contundente: "¿Vas a enseñar el problema?".

El colaborador de 'La Revuelta' contestó que "sí", aunque quiso matizar que "no he ido al médico". El principal motivo que destacó es que "no tengo tiempo, ya que estoy liado", especialmente para grabar la emisión del programa, entre otros compromisos pendientes.

Después de la aparición de 'El hombre mágico', Grisón se sacó la zapatilla izquierda y enseñó el estado de su dedo pulgar.

El presentador jiennense, preocupado por el dedo de Grison, se dirigió a Beatriz, una profesional sanitaria entre el público, para que le indicara qué debía hacer el colaborador del programa de Televisión Española.

La sanitaria fue clara: "Hay que cortar el trocito con unas tijeras y secar. Cortar lo que está suelto, lo que está enganchado, y se te queda la mitad uña y mitad lecho, que es lo que está debajo de la uña".