La acalorada discusión entre Javier Ruiz y el líder de VOX en Murcia: "Es como comparar el cristianismo con la Inquisición"

Nuevo rifirrafe en televisión entre un representante de VOX y su entrevistador. En este caso, los protagonistas han sido Javier Ruiz, presentador del programa 'Mañaneros 360' de TVE y el líder del partido ultraderechista en Murcia, el exjugador de baloncesto, José Ángel Antelo.

El pique ha llegado al hablar sobre la presencia de personas extranjeras en la Región, un problema que muchos decidieron resolver a 'palazos' hace unas semanas en la localidad de Torre Pacheco y que se convirtió en el tema del día durante algunas jornadas.

Inicialmente, Antelo comentaba que el objetivo de su partido es "deportar a todos los delincuentes, violadores y asesinos. Les digo, porque siempre les falta ese corte cada vez que saca las imágenes de Torre Pacheco", en referencia con los sucesos en el pueblo.

Sin embargo, el periodista le resaltaba que "eso ya se hace" y que, en realidad, la formación verde tiene otro objetivo: "La legislación española ya contempla deportar a quiénes tienen penas de más de un año. Ustedes estaban planteando otra cosa. Así que, matiz por matiz", apuntaba en relación con si querían hacer "una ofensiva contra los musulmanes".

El presidente de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo. / VOX / Europa Press

Lo que desencadenó el choque fue la respuesta de Antelo: "Nosotros lo hemos dicho muy claro. Les pedimos a ustedes que no confundan. Esto no va de religiones, va de una ideología que es el islamismo. Están confundiendo el relato", haciendo una generalización que el periodista no dejó pasar.

"Le agradezco la respuesta, pero le pediría que no me haga el mitin", insistía Ruiz. Por eso, le cuestionó acerca de si la solución que propone VOX es defenestrar a todo aquel que no cumpla con los estándares de "nuestra cultura", como decía anteriormente el político: "¿El que no profese la cruz y el rosario no tiene cabida en España?", preguntaba.

En ese instante, Antelo dejó caer que en determinadas zonas de España, la policía no puede entrar: "¿Dónde, señor Antelo? ¿En qué barrios de España la policía ya no entra?", se preguntaba Ruiz, que añadía que una crítica al partido, en general: "Les doy la bienvenida, les escucho, pero no les tolero que ustedes mientan", apuntaba.

Para cerrar, Ruiz cogía como referencia la 'policía de la cristiandad' imperante en el pasado: "Ustedes están comparándome el islam con la yihad que es como comparar el cristianismo con la Inquisición. Señor Antelo, le pido que me conteste a la cuestión que le estoy planteando", aseguraba el profesional de la información, que acto seguido fue acusado de "mentir constantemente", por el jefe de VOX en Murcia. Lejos de molestarse, Ruiz tiró de sarcasmo y sacó una sonrisa irónica que seguramente no gustó nada a Antelo.