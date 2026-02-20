Saltar al contenido principalSaltar al pie de página


Se acabó ir de paquete: Kylian Mbappé se está sacando el carné de conducir

El delantero francés ha decidido dar un paso más en su vida privada y en su adaptación a Madrid

Kylian Mbappé se saca el carné de conducir.

Kylian Mbappé se saca el carné de conducir. / SPORT

Pol Langa

Pol Langa

Los futbolistas de Barça y Real Madrid disfrutan de una vida de altísimo nivel. Además del sueldo, ya alto de por sí, cada año reciben un modelo de la marca de coches que patrocina al club, que en el caso de los azulgranas es Cupra y en la de los blancos, BMW.

Hace unos meses, la estrella por excelencia en la capital española, Kylian Mbappé elegía un espectacular modelo i7 de más de 140.000 euros, pero igual que el resto de su colección de coches de lujo, no ha podido conducirlo nunca porque no tiene el carné de conducir.

Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe en un partido con el Real Madrid esta temporada. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El garaje del francés cuenta con un Ferrari 488 Pista, un 458 y un SF90 Spider, además de un Mercedes-Benz Clase V, supercoches que por fin podrá manejar siempre que consiga superar el examen teórico y práctico de la DGT.

El delantero se habría puesto las pilas y estaría decidido a sacarse el carné, según adelantaba 'Alcorcón Hoy'. Lo está haciendo en el municipio de Alcorcón, pegado a la ciudad de Madrid, en la 'Autoescuela Lara', la cual es "una de las más destacadas del municipio", según el medio.

Cuenta con una excelente valoración en Google, donde le dan 4,9 estrellas sobre cinco, pese a llevar tan solo tres años en funcionamiento. Ahora, con la elección de 'Kiki' seguramente gane mucha popularidad, una publicidad que ningún comercio o empresa rechazaría.


