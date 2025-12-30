¿Se acabó el mal tiempo en Catalunya? Así será el final de año según el Meteocat

Hoy, martes 30 de diciembre de 2025, Catalunya vivirá un día muy despejado con algunas nubes bajas matutinas y vespertinas, según los datos del Meteocat, que anticipa un final de año mucho más tranquilo (en lo que a precipitaciones se refiere) que lo vivido la semana pasada.

Las temperaturas bajarán ligeramente en general, aunque de forma más notable en la depresión Central, sin lluvias a la vista en ninguna parte del territorio. Esto marcará un cierre de 2025 que promete algo de frío pero con un tiempo muy estable.

Cuidado con la niebla, eso sí

El cielo se presentará despejado o con pocas nubes en la mayor parte del territorio, aunque hasta media mañana y al final de la jornada se formarán estratos bajos en la depresión Central y el valle del Ebro, dejando zonas puntualmente muy cubiertas.

En el norte de la depresión Central, estas nubes podrían quedarse todo el día, mientras que por la tarde aparecerán algunas bajas en el norte del litoral central y sur de la Costa Brava. Pueden provocar algunos problemas de visibilidad, pero no se espera nada grave.

En lo que respecta a las lluvias (protagonistas en estos últimos días), no hay precipitaciones en el horizonte y se espera una jornada completamente seca en todas las comarcas, ideal para realizar esas actividades al aire libre sin preocupaciones que no han podido darse el resto de las fiestas.

Las temperaturas máximas van a experimentar un leve descenso general, con caídas más acusadas en puntos de la depresión Central, donde los valores se mantendrán por debajo de la media de estos últimos días. En la zona norte se esperan cero grados e incluso temperaturas por debajo.

Se espera que la visibilidad sea entre buena y excelente en la mayoría de las zonas, pero habrá bancos de niebla por la mañana en la depresión Central, valles del Pirineo y Prepirineo, que localmente podrían durar todo el día en el norte de estos sectores, lo que podría afectar a la conducción.

Los vientos soplarán flojos de componente norte y oeste con rachas moderadas, intensificándose algo en el valle del Ebro y litoral del Empordà hasta con golpes fuertes. En el tercio norte y nordeste, serán variables y más suaves. Se esperan días más o menos de esta índole hasta que finalice el año.