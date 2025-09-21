Se acabó el calor y el meteocat así lo confirma: la lluvia y el mal tiempo llegan para quedarse

Nos encontramos en el penúltimo domingo del mes de septiembre y con ello, el otoño está más cerca que nunca, pues como sabrás el día de mañana finalmente el verano se despide y le damos la bienvenida al otoño. Esto se ha notado y solamente hay que ver el día que nos espera hoy en Catalunya.

Empezamos con que el cielo permanecerá medio o muy nublado por todas partes, transitoriamente cubierto. Con todo, a partir de media tarde se abrirán claros en el tercio sur y resto del tercio oeste. Desde la mañana se esperan chubascos y aguaceros en el Pirineo y Prepirineo occidental que, de forma progresiva, se irán extendiendo de oeste a este y podrán afectar a cualquier punto del país.

Al final del día se irán restringiendo a la mitad este. Serán mayoritariamente débiles o moderados y acumularán cantidades escasas o poco abundantes. Sin embargo, podrán ser fuertes, y acumular cantidades abundantes o muy abundantes, en puntos del noreste, del extremo sur y del Pirineo y Prepirineo.

Además, a menudo irán acompañados de tormenta y localmente de granizo o piedra pequeña, así como de rachas fuertes de viento. Como podrás ver, el tiempo comenzará algo normal por la mañana, pero conforme pase el día el tiempo cada vez ser irá poniendo más complicado.

La temperatura máxima será ligera o moderadamente más baja en el Pirineo, Prepirineo y depresión Central y similar al resto. Por otro lado, la visibilidad será entre buena y regular en general, transitoriamente mala en momentos de chaparrón.

Soplará el viento de componentes sur y oeste, flojo por lo general con algunos golpes moderados. Además, a lo largo de la tarde entrará el mistral y la tramontana en los dos extremos del país. Ambos se intensificarán hasta soplar con rachas fuertes o muy fuertes.

Independientemente, habrá ratos de viento flojo y dirección variable en el interior del cuadrante noreste. Es decir, nos espera un día pasado por agua y con algunos avisos amarillos en algunas zonas del país.