Se acabó el buen rollo: Mar Flores incendia el beef contra Terelu Campos

El panorama de la televisión nacional a menudo queda protagonizado por beefs completamente inesperados, pero existen otros que se ven venir desde lejos.

Ese mismo es el caso que define el de la relación actual entre Mar Flores y Terelu Campos, las cuales han mantenido una guerra fría hasta ahora a través de la pantalla.

No obstante, Mar Flores ha confesado estar cansada del buen rollo y se ha desahogado con unas recientes declaraciones que confrontan directamente a la presentadora de televisión.

Todo surge a raíz del hecho de que esta última se ha puesto de parte de Carlo Constanzia, el primer marido de la modelo, después de las memorias que esta publicaba para abrirse sobre los secretos más ocultos de su vida.

En este sentido, Terelu Campos apareció en una fotografía con Carlo Constanzia, Alejandra Rubio y Carlo Constanzia Jr., lo cual enfadó a Mar Flores lo suficiente como para dejarnos con las siguientes declaraciones:

¨No lo hubiera dicho (refiriéndose a que la foto en cuestión le hizo daño), pero me lo has preguntado, así que no me voy a hacer la tonta¨ comentaba la modelo para comentar qué pensaba sobre dicha fotografía.

Además, Mar Flores aclaraba que está dispuesta a no retirar más denuncias y a que aquellos que quieran ir contra ella se preparen, dado que está preparada para lo que tenga que venir.

Y tu, ¿qué piensas sobre esta nueva riña entre Mar Flores y Terelu Campos? Habrá que ver hasta dónde llega el beef, porque tiene pinta de que la cosa no ha terminado todavía.