"Se acabaron las revalorizaciones mágicas": Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, advierte sobre el precio de la vivienda

Los recientes cambios en el precio de la vivienda constan como uno de los mayores quebraderos de cabeza para la población en la actualidad a causa de las subidas que se han visto en el mercado en los últimos años.

Una situación propiciada por la idea de que muchas personas están adquiriendo propiedades a espera de que estas experimenten más aumentos de precio en el futuro con tal de obtener beneficios a medio plazo.

No obstante, el experto inmobiliario conocido como Sergio Gutiérrez ha querido lanzar una advertencia al respecto: "No habrá más revalorizaciones mágicas".

Con este mismo mensaje, el experto refleja la idea de que el precio de la vivienda también ha experimentado bajadas en el pasado como, por ejemplo, en los años previos a la crisis del 2008.

En este sentido, Sergio Gutiérrez recomienda precaución y aconseja comprar con cabeza por aquello de que es poco probable que los precios sigan subiendo como lo han hecho en los últimos años.

"Estamos llegando al límite de los precios que puede pagar la gente", comentaba Sergio Gutiérrez en un reciente post de Instagram donde pedía cautela a aquellas personas que se dedican a comprar en rentabilidad.

La razón de esto último es que podría haber un brusco cambio en el mercado de la vivienda de carácter inminente y aquellos que tengan segundas y terceras hipotecas podrían experimentar una subida de intereses que hiciera peligrar la rentabilidad de esas otras casas.

En este mismo sentido, es imposible predecir con exactitud qué ocurrirá a medio plazo con el precio de la vivienda, pero lo que está claro es que las cosas estarían a punto de cambiar para bien o para mal.