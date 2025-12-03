SOCIEDAD
Se acabaron las dudas sobre la T-Jove: el abono de transporte mantendrá este importante descuento en 2026
El Govern ha lanzado un comunicado al respecto que despeja todo tipo de incertidumbre
La situación del abono de transporte T-Jove había estaba pendiendo de un hilo con respecto a qué ocurriría con los descuentos ofrecidos por el Govern a partir del próximo año 2026.
No obstante, la entidad ha querido lanzar un comunicado de corte tranquilizador para confirmar a los usuarios de la tarjeta que las cosas no cambiarán mucho de aquí en adelante con respecto a cómo se encuentran ahora.
En resumen, el Govern ha confirmado que en 2026 se mantendrá el descuento del 50% en el abono transporte T-Jove, lo cual se conforma como una gran noticia para todos los usuarios de la tarjeta.
En este mismo sentido, el abono de transporte T-Jove seguirá costando 44€ que habrá que abonar con una periodicidad de 90 días, lo cual se conforma como un precio bastante ajustado en relación a lo que ofrece.
De esta manera, el Govern ha confirmado que este movimiento forma parte del Ministerio de Transportes para facilitar el día a día de los usuarios menores de 30 años con tal de que puedan moverse fácilmente sin tener que pagar el precio íntegro de la tarjeta.
Y es que, según han confirmado desde el Govern, el Ministerio de Transportes se encargará de asumir la cantidad de dinero que el usuario no pagará gracias a este descuento durante el próximo año 2026.
Pero, ¿qué pasará con la tarjeta T-Usual? En este caso en concreto, la cosa no queda tan clara, dado que el Govern no ha lanzado un comunicado específico con respecto a qué pasará con esta última.
Por tanto, ahora solo queda estar pendientes a cualquier movimiento del Ministerio de Transportes para conocer si la T-Usual seguirá el mismo tratamiento que la T-Jove a partir del año que viene.
