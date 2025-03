¿Se acabará mudando Pilar Rubio a México con Sergio Ramos?

Se está hablando mucho de la marcha de Sergio Ramos a México, y también de una presunta crisis que habría pasado con Pilar Rubio hace un año. Sin embargo, la pareja se mantiene firme y sigue demostrando lo mucho que se quieren en redes sociales y en eventos públicos.

Sergio Ramos fichó por Monterrey y, por ende, se ha tenido que mudar a México. Y muchos se preguntan cuándo Pilar Rubio decidirá marcharse al país azteca junto a sus hijos, algo por lo que ya ha sido peguntada en más de una ocasión.

Todo parece indicar que Pilar Rubio no quiere cambiar por completo la vida de sus hijos, actualmente asentada en Madrid, y por ello la decisión se está haciendo de rogar. Y no, Pilar Rubio no tiene una residencia fija en México por mucho que haya viajado en varias ocasiones al país en el que ahora vive Ramos.

Esto es algo que hemos podido ver en la última publicación de Pilar Rubio en redes sociales. La presentadora y modelo viajó a México en febrero para asistir a la presentación del futbolista en un evento ante más de 30.000 aficionados del club mexicano.

Lleva ya un tiempo allí con su familia y en el último vídeo, vemos que no tiene una residencia fija en México porque entre sus planes sigue sin haber una posible mudanza.

Pilar ha publicado un vídeo en el que se le ve seleccionando frutas exóticas típicas de México, probándolas en la suite de un hotel en el que se está alojando junto a sus hijos.

Además de confirmar que todavía no han encontrado una casa en la que vivir, también deja caer que Pilar Rubio no tiene ninguna prisa en marcharse a México, sobre todo con sus compromisos profesionales actuales en Españ en 'El Desafío' y como concursante de 'Maestros de la costura'.

Mientras tanto, Sergio Ramos continúa formando parte del Monterrey mientras su familia se encuentra en un lujoso hotel en México.