¿Cuándo se acabará el calor? Las tormentas y el viento podrían dar hoy la sorpresa

Con la ola de calor como gran protagonista, están siendo días de temperaturas muy altas en la mayor parte de Cataluña, y se espera que hoy, día 8 de agosto de 2025, la situación continúe casi exactamente igual salvo alguna que otra sorpresa en ciertas zonas.

Según la previsión del Meteocat, el tiempo estará marcado por cielos predominantemente despejados y sol en la mayor parte de la región. A primera hora tendremos algunas nubes bajas en zonas del norte y sur del litoral, pero será a partir del mediodía cuando pueda haber alguna sorpresa.

Será en las zonas del Pirineo y Prepirineo norte donde aparecerán nubes de evolución que podrían dejar algunos chubascos débiles o moderados, acompañados de posible tormenta, sobre todo en las zonas montañosas. Pero en el resto de territorios, toca sudar.

Ola de calor y tormentas en las próximas horas. / Archivo.

El calor nos sigue acompañando

Las temperaturas máximas apenas varían respecto a los días anteriores en todo el territorio, e incluso pueden llegar a subir en zonas del norte de Ponent y el Prepirineo occidental. En principio no se llegará a los 40 grados, pero se superarán los 35 en varios puntos.

Los vientos, que se espera que soplen flojos y variables, también podrían ser la sorpresa del día, ya que se espera que haya algunas rachas más intensas por la tarde en el litoral norte y Ponent, dominando el viento del sur en la mayoría de zonas.

Sin embargo, ni los chubascos, ni las posibles tormentas ni estos vientos van a cambiar lo inevitable del día de hoy: las temperaturas van a ser altas y la ola de calor seguirá encima de nosotros al igual que los días anteriores.

Por ello, no olvides tomar las precauciones habituales: evita salir, en la medida de la posible, en las horas de máxima incidencia del sol, utiliza crema solar, que no te falte la hidratación y prepárate para pasar unos cuantos días más así.