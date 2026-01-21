El abuelo de 87 años y 7 nietos que emociona en redes sociales: "Escuchar a los jóvenes me..."

Los últimos meses se han caracterizado por todas aquellas tensiones que se han vivido a nivel político y social tanto a nivel nacional como internacional y, como contrapropuesta, surgen mensajes que son capaces de conmover a cualquiera, por muy crispado que esté el ambiente.

Ese es el caso de Santiago Recolons, vecino de Barcelona que es abuelo de 7 nietos y que, a sus 87 años de edad, ha concedido una entrevista a La Vanguardia para dejar un importante mensaje al mundo y a las nuevas generaciones.

¨Tengo siete nietos, cada uno de ellos con sus pasiones y caminos, pero lo más importante es que las generaciones se integren¨, comentaba Recolons con el objetivo de señalar la conciliación como motor natural de cualquier sociedad.

Algo que acompañaba de otras palabras destinadas a defender su creencia de que esto es algo que se debe producir en ambas direcciones, con las que sugiere que las personas mayores también deberían prestar atención a las reciéon llegadas: "A mis 87 años, escuchar a los jóvenes me enriquece".

Y es que Santiago Recolons aclaraba que esto último, además de ser un elemento imprescindible en la resolución de problemas integrales de la sociedad, también le servía para crecer como persona. Algo que queda como reflejo de una actitud envidiable.

"Lo que no podemos es retroceder. Tenemos que intentar ir hacia delante siempre", una filosofía que Recolons también lleva por bandera cuando comparte tiempo con otras personas de su edad.

En este mismo sentido, valora pasar tiempo con otros semejantes como una experiencia sumamente enriquecedora, lo cual es imprescindible de cara a seguir desarrollándote como persona aún cuando tienes 87 años.

Como es lógico, el mensaje de Recolons ha conmovido a muchos usuarios en las redes sociales, llegando a tomar su actitud como algo que todos deberíamos seguir como ejemplo.