Abuchean a Liam Gallagher por dedicar una canción en directo a Pep Guardiola: "¿Qué coñ* hacéis?"

Pep Guardiola sigue disfrutando de su tiempo libre durante este mes de julio. A falta de unos días para empezar la pretemporada, el de Sampedor ha podido recargar energías, tras no participar en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Este verano será diferente, el Manchester City tendrá 1 partido de pretemporada este verano en lugar de los 5 o 6 partidos habituales para dar a los jugadores 40 días libres, con el objetivo de revertir el rendimiento ofrecido la temporada pasada y volver a la tónica de siempre: ganarlo todo.

El técnico del City, sin embargo, aprovechó para ir al concierto de la banda Oasis, que sigue con su gira de reencuentro por Reino Unido. Guardiola acudió este viernes junto a su hija, Maria Guardiola, en el Heaton Park, Manchester, la ciudad natal del grupo y sus líderes, los hermanos Gallagher.

En el escenario, sabiendo de la presencia de Pep en la grada, los hermanos rockeros no pudieron evitar hacer referencia al entrenador y, en concreto, a su equipo favorito, el Manchester City. Gallagher, antes de cantar una canción, se rindió a Pep, como es lógico. "Quiero dedicarle esto al mejor entrenador de todos los tiempos, el señor Pep Guardiola", dijo Liam Gallagher en un momento del concierto.

Pep Guardiola y su hija Maria disfrutaron del concierto de Oasis / @maria.guardiola

No obstante, a sorpresa de todos, la dedicatoria del cantante fue recibida con sonoros abucheos. Noel Gallagher reaccionó rápidamente y respondió de forma directa y contundente: "¿A quién coñ* estáis abucheando?, dijo en dos ocasiones".

La cámara enfocó entonces a Pep Guardiola, con una bufanda del Manchester City en la grada. El público se animó y Liam inició la canción de D'You Know What I Mean.