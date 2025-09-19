"Me parece absurdo": Nuria Roca no se corta y opina sobre el polémico pacto catalán que afecta a las empresas

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. El programa, que se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3, está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá.

Cada día recibe a diferentes invitados de lujo (actores, cantantes, políticos, influencers...), y además, también hay espacio para colaboradores como Nuria Roca, 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El formato cerró la semana con la visita de Luz Casal y la tertulia con Juan del Val, Cristina Pardo, Nuria Roca y Tamara Falcó. En esta hablaron sobre el pacto que han alcanzado Junts y el Gobierno para reforzar el uso del catalán en los servicios de atención al cliente de las grandes empresas de España.

Aunque el acuerdo todavía no está cerrado, se trataría de una medida dirigida a compañías con más de 250 empleados y una facturación superior a 50 millones de euros.

No solo se garantizaría la atención en catalán, sino que también se ofrecería en el resto de lenguas cooficiales, siempre que el cliente lo solicite.

Nuria Roca afirmó en 'El Hormiguero' que está a favor de esta medida en el caso de las empresas con delegación en Cataluña, siempre y cuando se trate de un servicio o establecimiento de su comunidad.

"Mi lengua materna es el valenciano, pienso en valenciano y me comunico en castellano. Yo entiendo que una empresa, si tiene una delegación catalana, se tenga que atender en catalán. Es obvio porque los catalanes tienen derecho a que se les atienda en su propia lengua, que es la catalana", declaró.

Sin embargo, dejó claro que no ve lógico que esta obligación se extienda fuera de las comunidades con lengua coofial: "Ahora, de la misma manera, entiendo y me parece absurdo que una empresa que esté en Cuenca tenga que atender en euskera".