Abre en un pueblo de Zaragoza un gimnasio municipal de 454.000 euros: con una superficie de 340 metros cuadrados y abierto de 7 a 22 horas

Ricla, un pequeño municipio de la provincia de Zaragoza con algo más de 3.000 habitantes, ha dado un paso más en su apuesta por el deporte con la inauguración de un nuevo gimnasio municipal. La instalación, ubicada junto a la zona deportiva ya existente, ha supuesto una inversión de 454.000 euros, financiada a través del Plan Unificado de Subvenciones de la Diputación de Zaragoza.

El nuevo espacio cuenta con 340 metros cuadrados y se integra dentro de un complejo deportivo que ya incluye pistas de pádel, frontón, campo de fútbol, instalaciones de petanca y un pabellón polideportivo. A ello se suma un equipamiento interior valorado en 90.000 euros, sufragado por la Comarca de Valdejalón, lo que ha permitido dotar al centro de material moderno para el entrenamiento físico.

Desde el Ayuntamiento destacan que el objetivo principal es fomentar hábitos de vida saludables y facilitar el acceso al deporte a vecinos de todas las edades. El gimnasio ya ha entrado en funcionamiento con un horario amplio: de lunes a viernes abre de 7:00 a 22:00 horas, mientras que los fines de semana lo hace de 8:00 a 14:00 horas. La cuota mensual se ha fijado en 27 euros para garantizar un acceso asequible a la población.

Durante esta primera etapa, el servicio será gestionado por una empresa externa especializada en monitorización deportiva. Sin embargo, el consistorio ya trabaja en la incorporación futura de personal propio mediante una oferta pública de empleo, con el objetivo de consolidar el servicio dentro de la estructura municipal.

El alcalde de Ricla, Ignacio Gutiérrez, ha subrayado la importancia del apoyo económico de la Diputación de Zaragoza para poder llevar a cabo un proyecto de estas características, difícil de asumir únicamente con recursos locales. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para mejorar los servicios públicos y reforzar la oferta deportiva del municipio.

Este tipo de inversiones se enmarca en una tendencia creciente entre los ayuntamientos españoles, especialmente en localidades pequeñas, que están apostando por crear o modernizar instalaciones deportivas propias. El objetivo es acercar la actividad física a la ciudadanía y combatir el sedentarismo, además de mejorar la calidad de vida.

En el caso de Ricla, la apertura de este gimnasio no solo amplía la red de infraestructuras deportivas, sino que también refuerza la idea de que el deporte municipal puede convertirse en un servicio básico más, al alcance de todos los vecinos y con un impacto directo en la salud y el bienestar de la comunidad.