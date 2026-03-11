Abre el hotel de Valdebebas junto al circuito de F1 y a la ciudad deportiva del Real Madrid: 2.000 euros por noche y vistas directas a 'La Monumental'

Valdebebas ha pasado de ser un "eterno secarral" con grúas a consolidarse como uno de los motores urbanísticos de Madrid. Entre ellos destaca el Hotel 101 Madrid, un establecimiento con 680 habitaciones que se levanta en una zona que también verá infraestructuras como la ampliación de la Línea 11 de Metro, la futura Ciudad de la Justicia o el campus tecnológico del Real Madrid. Aunque el hotel es uno de los edificios más visibles del entorno, su mayor singularidad no está en su tamaño, sino en el modelo de negocio con el que llega al mercado español.

El proyecto introduce en España un sistema poco común en el sector hotelero. La cadena Hotel 101, de origen filipino y perteneciente al grupo DoubleDragon, ha optado por vender las habitaciones a inversores individuales antes incluso de que el edificio estuviera terminado. De esta manera, muchas de las estancias ya tenían propietario antes de abrir sus puertas, aunque estos compradores no utilizan las habitaciones como alojamiento habitual.

Habitaciones vendidas previamente y explotadas como hotel

Este modelo es conocido como “condotel”, una fórmula que combina características de un condominio con la gestión de un hotel tradicional. Los inversores adquieren una habitación concreta, pero el establecimiento mantiene el control total sobre su explotación turística. Esto significa que los propietarios no pueden alquilarla por su cuenta ni usarla libremente, ya que todas las unidades pasan a formar parte de la oferta del hotel y se gestionan de forma centralizada.

A cambio, quienes compran una habitación participan en los beneficios generados por la actividad del hotel. El sistema reparte entre los propietarios el 30% de los ingresos obtenidos por las estancias, distribuyéndolos de manera equitativa sin importar si la habitación concreta del inversor ha sido utilizada o no. Además, cada propietario tiene derecho a disfrutar de cinco noches al año en el hotel en el que invirtió y otras cinco en cualquiera de los establecimientos de la cadena.

Durante la fase inicial de comercialización, el proyecto atrajo especialmente a inversores extranjeros interesados en obtener la conocida “golden visa”, un permiso de residencia para quienes realizaban inversiones significativas en España. La empresa promocionaba esta posibilidad como uno de los incentivos para adquirir varias habitaciones y alcanzar la inversión mínima necesaria para solicitar el visado.

Según la compañía, varias tandas de compradores lograron obtener este permiso de residencia mediante la compra de habitaciones en el hotel. Sin embargo, el contexto cambió cuando el Gobierno español decidió eliminar completamente este tipo de visados para inversores extranjeros en 2025, lo que puso fin a esa vía de residencia ligada a la inversión inmobiliaria.

200.000 por habitación

Las habitaciones del hotel se vendieron inicialmente por alrededor de 200.000 euros cada una, y poco antes de la apertura ya se había colocado cerca del 95% del total. Todas tienen el mismo diseño y dimensiones: 21 metros cuadrados equipados con cama doble y cama individual, baño privado, pequeña cocina con frigorífico y microondas, además de aire acondicionado, calefacción y caja fuerte. El edificio también incluye instalaciones comunes como piscina, gimnasio, centro de negocios y una tienda.

La ubicación del hotel es uno de sus principales atractivos. Situado cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, con conexiones rápidas al aeropuerto y a la estación de Chamartín, también se encuentra muy próximo a IFEMA. Además, la futura llegada del circuito Madring para el Gran Premio de España de Fórmula 1 podría disparar la demanda de alojamiento en la zona. De hecho, mientras el precio habitual por noche ronda los 49 euros, durante los días del evento de Fórmula 1 las tarifas pueden alcanzar los 2.000 euros por noche, reflejando el impacto que se espera de este acontecimiento internacional.