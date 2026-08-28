Abre en Barcelona el "McDonald's fitness" con comida saludable, productos frescos y a buen precio

Barcelona suma una nueva opción para todos aquellos que queréis comer rápido sin renunciar a una alimentación más equilibrada. El restaurante Fresora se ha hecho viral en redes sociales después de que el creador de contenido gastronómico @foodbrosbcn mostrara su propuesta en Instagram y lo bautizada, de forma informal, como "el McDonald's fitness".

La comparación tiene una explicación muy simple: el funcionamiento recuerda al de una cadena de comida rápida, pero la carta no tiene nada que ver. Ni McFlurrys ni menús infantiles. La idea es que cada cliente pueda crear su propio plato combinando proteínas, acompañamientos y salsas, con opciones basadas en ingredientes frescos.

El proceso también busca ser práctico. El cliente hace el pedido en una máquina y después la comida llega hasta la mesa directamente. Una fórmula pensada para quienes tienen poco tiempo, pero prefieren evitar las alternativas habituales de la comida rápida, mucho menos saludables.

Entre las propuestas que enseña @foodbrosbcn aparecen combinaciones bastante contundentes. Una de ellas combina la butifarra con mongetes y verduras de temporada, mientras que otra apuesta por salmón, aguacate y diferentes acompañamientos. También hay opciones más simples, como tostadas de jamón.

Lo divertido del concepto es que puedes personalizar la comida a tu gusto. En lugar de escoger un menú cerrado, cada persona puede decidir qué proteína quiere, con qué guarnición acompañarla y qué salsa añadir. Así, el mismo restaurante puede servir para quien busca una comida ligera como para quien necesita un plato más completo.

Y hay otro elemento que ha llamado la atención en Instagram: el precio. Segú cuenta el creador del vídeo, existen platos combinados desde aproximadamente 10 euros, una cifra que pretende demostrar que comer con ingredientes frescos no está reñido con el precio.

Además, en estos momentos Frsora promociona un descuento para nuevos clientes: si introduces el código promocional que verás en el vídeo, te llevarás una rebaja de 7 euros en el primer pedido.

El restaurante cuenta con dos ubicaciones en Barcelona, convirtiéndose así en una alternativa para quienes quieren salir de la clásica comida rápida sin tener que sentarse durante una hora en un restaurante tradicional. Y sin tener que comer mal.