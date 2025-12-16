Abraham Mateo, invitado de 'El Hormiguero' en su mejor momento: cumple 20 años de carrera

Esta noche, martes 16 de diciembre de 2025, 'El Hormiguero' se prepara para recibir a uno de los artistas españoles más importantes en estos momentos. Abraham Mateo será el responsable de poner música, energía y mucha emoción al programa diario presentado por Pablo Motos, en una visita que se produce en el mejor momento de su carrera.

¿Cuál es el motivo de la visita de Abraham Mateo al plató de 'El Hormiguero'?

El cantante vive un auténtico fenómeno global gracias a 'Quiero decirte', el tema que interpreta junto a Ana Mena y que se ha convertido en uno de los grandes éxitos virales del año gracias a la película 'Culpa nuestra', disponible ya en Amazon Prime Video.

Como iba diciendo, el tema ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y años después de su publicación sigue sonando con fuerzas en las emisoras de radio. Además, se ha publicado una versión en italiano y varios remixes que están potenciando su popularidad en apps como Spotify o Apple Music.

Por otro lado, la visita a 'El Hormiguero' coincide con una fecha muy especial para el artista: Abraham Mateo celebra 20 años de trayectoria musical. Dos décadas en las que ha pasado de ser un niño prodigio a consolidarse como un artista 360, muy versátil y en constante evolución.

Solo tienes que echar un vistazo a sus canciones y a sus conciertos para comprobar lo mucho que Abraham Mateo se ha esforzado por estar en lo más alto de la industria musical española, con canciones que no dejan de sonar en la radio y auténticos espectáculos audiovisuales sobre el escenario.

Durante el programa de hoy de 'El Hormiguero', es muy probable que el cantante repase algunos de los momentos más importantes de su carrera, hable de sus nuevos proyectos y se haya guardado alguna que otra sorpresa para su público.

Esta pasada temporada le hemos podido ver como miembro del jurado de 'OT 2025', programa que terminó este pasado lunes 15 de diciembre con la victoria de Cristina.