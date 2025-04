Cómo conseguir los abonos gratuitos de Renfe para mayo y junio

Buenas noticias para los usuarios de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y autocares. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado los abonos gratuitos de Renfe y autobús para los meses de mayo y junio de 2025.

Los títulos bimestrales se podrán solicitar a partir de este martes, 8 de abril de 2025, en los canales habituales, como la página web de Renfe, aplicaciones de Renfe Cercanías, taquillas y máquinas de autoventa en las estaciones.

La principal diferencia respecto a los abonos anteriores es que estos serán de dos meses, en lugar de los cuatro meses que había hasta el momento. No obstante, se ha comunicado que en Asturias y Cantabria "los abonos seguirán teniendo una validez cuatrimestral, desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto".

Los usuarios que quieran acceder a estos abonos deberán depositar una fianza de 10 euros para Cercanías y Rodalies, y 20 euros para Media Distancia. Estos abonos serán más asequibles, ya que el ministerio de Óscar Puente ha decidido que reembolsarán todos los depósitos a los usuarios que hagan un mínimo de ocho trayectos durante los dos meses de vigencia.

En cuanto a los autobuses, la cuantía del depósito dependerá del coste del billete, pudiendo alcanzar hasta los 65 euros. Los abonos de Avant también tendrán descuentos de hasta el 50%, y podrán adquirirse en los mismos canales que el resto.

El organismo de Transportes mantendrá las medidas antifraude como las sanciones a la reserva de plazas que posteriormente no sean utilizadas. Si un usuario no ha cancelado la plaza con antelación hasta en tres ocasiones, no podrá conseguir nuevos abonos en los siguientes 30 días.

Después del abono gratuito, los precios cambiarán: A partir del 1 de julio, habrá un abono único para Cercanías en toda España con un precio de 20 euros mensuales.

Los jóvenes de entre 15 y 26 años pagarán 10 euros y los menores de 15 años tendrán acceso gratuito. En Media Distancia habrá un descuento del 40% (50% para jóvenes) y en autobuses estatales oscilará entre el 40% y el 70% de descuento.