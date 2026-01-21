Cómo usar el abono único de transporte que estrena España: qué incluye, cuánto vale y dónde comprarlo

Este lunes ha entrado en vigor en España el nuevo abono único de transporte, una medida que marca un antes y un después en la forma de movernos por el país. Se trata de un título mensual que cuesta 60 euros (30 euros para menores de 26 años) y que permite utilizar de forma ilimitada todos los servicios de transporte estatal incluidos en esta primera fase.

Cómo es el abono único de transporte que ya está en vigor en España

El nuevo abono, impulsado por el Ministerio de Transportes, no es una tarjeta física como tal. Es un código numérico personal que funciona como identificador único y se valida en los diferentes sistemas de transporte: trenes y autobuses, Cercanías y Rodalies, etc.

En esta fase inicial, el abono incluye trenes de Cercanías, Media Distancia, algunos Avant y líneas de autobús de titularidad estatal, operadas por compañías como Renfe. El objetivo es ampliar progresivamente el sistema para integrar el resto del transporte autonómico y local.

Uno de los anuncios más relevantes es que Generalitat de Catalunya ya trabaja para incorporar el sistema a su red de transporte a partir del segundo semestre de este año, comenzando por el área metropolitana de Barcelona. La integración se haría a través de la T-Mobilitat, lo que permitiría a los usuarios viajar sin preocuparse por tarifas ni zonas.

El Gobierno defiende que el abono único simplifica el uso del transporte público, fomenta la intermodalidad y ayuda a reducir emisiones contaminantes, siguiendo modelos ya implantados en países como Alemania o Austria. Además, el precio fijo mensual pretende eliminar barreras económicas y facilitar que más ciudadanos dejen el coche privado.

¿Dónde se puede comprar el abono de transporte único? En esta primera fase, se despliega de forma física en oficinas y taquillas de Renfe y en las oficinas de las empresas de autobuses de titularidad estatal, como Alsa, Avanza, Samar o Monbús.