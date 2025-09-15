Un abogado revela cómo puedes perder la incapacidad permanente: "No subestimes estas preguntas"

Máximo aviso para todas aquellas personas que están pendientes de acudir al médico para pedir la incapacidad permanente después de sufrir una lesión que le puede impedir trabajar de forma total o parcial. El abogado Víctor Arpa, especializado en derecho laboral y la Seguridad Social, ha alertado en TikTok del riesgo que hay si no contestas bien a cuatro preguntas.

El licenciado en derecho empieza advirtiendo: "¿Vas a pasar el tribunal médico? Hay cuatro preguntas que parecen inocentes, pero pueden arruinar tu incapacidad permanente". Aparte, expone que no es nada sencillo el proceso: "Hoy en día conseguir una incapacidad absoluta es bastante complicado".

La principal razón que destaca es por "cómo respondemos en el tribunal médico". El abogado avisa que es muy importante "no caer en su trampa". Por ello, hay que tener en cuenta estas cuestiones. La primera de ellas es: "¿Cómo te encuentras?". Una pregunta que parece sencilla, pero ya desde ese momento te están evaluando: "Tu respuesta debe reflejar la realidad".

"La segunda es: '¿Qué si has mejorado desde que empezó la baja?'. Si contestas que sí lo interpretan cómo que podrás seguir mejorando hasta volver a trabajar, así de simple", expone en el vídeo, que cuenta con más de 530 mil visualizaciones.

La tercera cuestión es donde muchas personas fallan, ya que se trata sobre si has acudido solo o acompañado: "Esto aunque suene absurdo pesa mucho".

El principal motivo es que "si llegas por tu cuenta dan por hecho que puedes valerte por sí solo y por lo tanto quizá también para trabajar".

La última cuestión a tener en cuenta es clara y sencilla: "¿Cuál es tu puesto de trabajo?". El abogado revela que "esta es la importante", ya que "quieren saber exactamente qué tareas haces para saber si tu enfermedad o lesión es compatible con esas funciones".

Por todas estas razones, Arpa tiene claro que es esencial preparase bien estas cuatro cuestiones: "Contesta con claridad y no subestimes estas preguntas".