Un abogado revela las multas que se llevarán a cabo si no se cumple con la nueva reducción de la jornada laboral

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, avanzó el pasado mes de febrero la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas. No obstante, esta medida aún no ha entrado en vigor en España, debido a que debe estar aprobada en el Parlamento. Además, el PSOE tendrá muchas dificultades para llevar a cabo esta materia, ya que, a priori, Junts no la ve con buenos ojos.

A pesar de estas dificultades, el Gobierno tiene entre ceja y ceja que la reducción de la jornada laboral salga adelante antes del 31 de diciembre de este mismo año. Sin embargo, hay muchas empresas españolas que ya están planteando la situación con sus trabajadores para adecuarse a la normativa lo antes posible.

Con esta medida, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y los sindicatos, podrán acceder a una supervisión remota en tiempo real. Uno de los objetivos es reducir el número de horas extras sin remunerar y así controlar que las empresas que no lo cumplan, podrán sufrir sanciones económicas.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada, más reconocido en las redes sociales como @laboral_tips, ha explicado la situación a través de su cuenta de TikTok. Aunque, la medida está controlada para no realizar más horas extras sin que sean remuneradas, el abogado ha comentado que "no hay nada que expresamente prohíba que los trabajadores sean molestados fuera de su horario de trabajo".

No obstante, las empresas sí que pueden mandar mensajes fuera del horario habitual, pero se entiende que el trabajador lo revisará cuando vuelva a trabajar dentro de su horario. Además, los empleados no tienen la obligación de contestar fuera de su horario laboral. "Si te sancionan por ello, es totalmente ilegal porque tienes el derecho a no contestar", ha señalado.

Si las empresas no ejecutan la nueva medida de la jornada reducida, cuando se lleve a cabo, podrán ser amonestadas: "Probablemente, se puedan atener a multas por la Inspección de Trabajo, que ya existen, y en algunos casos pueden llegar hasta los 7.500 euros", ha revelado el abogado a todos sus seguidores.