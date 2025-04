El abogado de Marta Hermoso sale en su defensa ante su presunto robo a un empresario mexicano: "Podría ser un error"

La detención de la influencer española Marta Hermoso como sospechosa de ser la presunta autora intelectual del robo de alrededor de 500.000 euros en relojes y joyas a un empresario mexicano.

Los hechos ocurrieron a finales del año pasado en el hotel Wellington de Madrid y no ha sido algo que haya pasado precisamente desapercibido.

Desde la semana pasada, ha sido la comidilla, pero su abogado, Juanjo Gonzalo Ospina, tiene una opinión muy diferente.

En una reciente entrevista, el letrado ha explicado que cree "en la presunción de inocencia. Consideramos que con lo que se ha actuado no existe una prueba contundente contra Marta Hermoso", explicaba.

"Estamos en un momento inicial de la investigación, hay que dejar actuar a la Justicia y se tienen todavía que practicar muchas diligencias para determinar quién fue el autor real material e intelectual del robo de los supuestos relojes o que hubiera en la caja fuerte", trataba de eliminar las culpas prematuras sobre su cliente.

En la entrevista, Ospina explica por qué cree que la policía la ha señalado a ella de forma injusta: "Puede ser fruto de un error de identificación o incluso que la prueba fuera realiza de manera irregular, por tanto, no objetiva. Hay que ser muy prudentes con esto y determinar y concluir cómo se llegó a señalar Marta Hermoso”, continuaba.

Además, Ospina piensa que no hay relación alguna entre los autores del robo y la influencer: “Está claro que Marta Hermoso no conoce de nada a los tres ladrones. No ha hablado con ellos en la vida. No han mantenido ningún tipo de comunicación. Y, por lo tanto, al no existir este tipo de interacción, no puede ser la autora intelectual", seguía haciendo su trabajo el abogado.

También apuntaba que supone que todavía quedan cosas a las que poner la lupa antes del veredicto: "Creemos que hay líneas de investigación que no se han barajado y que se han descartado, y que es negativo para la presunción de inocencia de Marta Hermoso", dice.

Por eso, no descarta la implicación de "algún trabajador del hotel o inclusive cualquier otra persona que hubiera podido estar con el empresario mexicano” concluye.