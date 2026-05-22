El abogado laboralista Juanma Lorente avisa sobre algo que hacen la mayoría de las empresas y es completamente ilegal: "Han impuesto sanciones de más de 200.000 euros"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que desveló una actividad que muchas empresas realizan con sus empleados, pero es completamente ilegal.

Se trata de fichar con el móvil personal, una práctica que se realiza en la mayoría de las compañías del país, algo que no entiende de ninguna de las maneras el experto en derecho: "Estoy harto de verlo y las empresas no hacen nada".

El abogado laboralista compartió que "es más común tener que fichar con tu móvil personal que con otro".

Por esta razón, desveló cuál es la solución: "Si la empresa quiere que fiches con el móvil, tendrá que darte un móvil de empresa para que tú fiches con ese dispositivo".

Quiso dejar claro que no lo dice él, sino la justicia española: "Han impuesto sanciones de más de 200.000 euros a empresas que siguen haciendo que sus trabajadores fichen con el móvil. Incluso muchos trabajadores están consiguiendo indemnizaciones por este motivo".

Por otro lado, el experto derecho avisó de que "tampoco deberías tener un registro de jornadas con tu reconocimiento facial o con tu huella biométrica, menos en casos muy excepcionales".

"El fichaje debería ser, pues con un código personal o directamente en una aplicación pulsando pero ni en tu móvil personal, ni con tu cara, ni con tu huella. Tampoco con el reconocimiento de iris", señaló.

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Por último, recordó a sus seguidores que "todo esto es completamente ilegal", pero "hay muchas empresas que pasan olímpicamente y siguen haciéndolo".