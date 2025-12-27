El abogado laboralista Juanma Lorente advierte a los que trabajan 40 horas semanales: "Lo más normal es que estéis trabajando gratis"

No sería extraño que al trabajar en un contrato de 40 horas semanales, se esté trabajando gratis para la empresa. Al menos, así lo asegura el abogado laboralista más famoso de TikTok, Juanma Lorente, que apunta que no se trata de horas extra o de grandes jornadas seguidas, que también puede ser.

Según el experto forma parte de algo mucho más frecuente y que suele quedar registrado en el convenio colectivo, el documento donde se indican las horas que un trabajador puede ejercer a lo largo del año.

"Lo más normal es que estéis trabajando gratis, sobre todo si trabajáis 40 horas a la semana", apunta el especialista. Según Lorente, en muchos de los convenios colectivos el número de horas anuales suele estar fijado en 1.826 horas al año, por lo que al descontar los días de vacaciones y los festivos que están marcados por ley, es fácil superar esa barrera.

La dicotomía es clara: cada trabajador cumple con su contrato y la empresa no le exige nada que no esté incluido dentro de este, aunque la realidad es que se están acumulando más horas de las que tocarían.

"Como no le echáis ni cuenta al convenio colectivo, pues trabajas gratis", indica el abogado, que insiste en advertir de la importancia de revisar todo lo relativo a las condiciones laborales en cada caso, sobre todo tras el revuelo generado por la propuesta de la reducción de la jornada a las 37,5 horas semanales.

Por suerte, la solución para saber cuál es la situación es sencilla: "Abre el convenio colectivo, pon ‘horas anuales’ en el buscador del documento en PDF y revísalo", insiste.

Con los datos reales sobre la mesa, la pelota pasa al tejado de cada trabajador y deberá decidir cómo reclamar ese tiempo gratis que está regalando a la empresa, bien sea con una reducción de jornada, una compensación en descansos o, quizás la menos plausible, el pago de las horas extra.