Un abogado laboralista explica qué sucede cuando te modifican el horario de trabajo: "Si no sabías esto, aplícatelo"
Juanma Lorente comparte en un vídeo de TikTok lo que hay que realizar en estos casos
Ir a trabajar puede ser difícil, pero lo es aún más cuando estás en una empresa en la que no te sientes cómodo y constantemente te ponen obstáculos para realizar tu trabajo. Por ejemplo, cambios de horario frecuentes, algo que es legal, pero Juanma Lorente, abogado laboralista, ha avisado en TikTok que hay que tener en cuenta ciertos aspectos.
El experto en derecho asegura que "si mañana tu jefe te cambia el horario y a ti te viene fatal, que sepas que tienes que hacerle caso e ir en ese horario", ya que si no lo haces te pueden despedir sin indemnización.
El principal motivo es que sería un despido disciplinario. No obstante, al abogado laboralista expone que si el horario te cambia "y es una modificación sustancial porque no tiene nada que ver un horario con otro, te puedes ir de la empresa con paro y con indemnización".
"Hay mucha gente que está deseando irse de la empresa y no sabe que este cambio de horario le puede ayudar a eso", comparte con todos sus seguidores de TikTok.
En el caso de que un trabajador tenga horario de mañana y se lo cambien a horario partido, puede solicitar a la empresa que le indemnice con 20 días por año trabajado. "Es un dinero, y encima tienes derecho a paro", señala.
Lorente explica que puede ocurrir otra situación: "Existe la posibilidad que si te quieres quedar en la empresa y no estás de acuerdo con ese cambio, demandar para volver a tu horario anterior".
Sin embargo, confiesa que "mientras que se soluciona el juicio tienes que hacerle caso a la empresa e ir en el nuevo horario". Por último, aconseja a todos sus seguidores que "si no sabías esto, aplícatelo".
La opinión del abogado laboralista está generando mucho debate en redes sociales: "En mi trabajo lo modifican todos los días", "Pues a mí me cambian constantemente, pero no es sustancial por lo visto" o "Mentira, según el estatuto de los trabajadores tienen que ser con 15 dias de antelación".
