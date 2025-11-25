SOCIEDAD
Un abogado laboralista explica si se puede estudiar oposiciones durante una baja laboral y bajo qué condiciones
Juanma Lorente explica que estudiar y presentarse a oposiciones durante una baja médica es legal, siempre y cuando no contravenga las indicaciones médicas específicas.
El debate sobre estudiar y presentarse a oposiciones estando de baja médica sigue despertando interés entre quienes atraviesan una incapacidad temporal. Según el abogado laboralista Juanma Lorente, la normativa no prohíbe, en términos generales, prepararse unas oposiciones mientras se está de baja, siempre que esta actividad no contravenga pautas médicas específicas.
Tal y como ha comentado en sus redes sociales (@juanmalorentelaborista), Lorente aclara que estudiar durante la baja laboral no está prohibido por ley, salvo que el médico vea contraindicado ese ejercicio intelectual.
El criterio sanitario es fundamental: si se considera que la preparación podría entorpecer la recuperación, se restringirá. De lo contrario, actividades que solo impliquen estudio y no interfieran con la evolución clínica del trabajador, son permitidas.
No todas las oposiciones exigen únicamente estudio. Algunas, como las de policía o Guardia Civil, incorporan pruebas físicas obligatorias. En estos procesos selectivos, si la incapacidad afecta a la capacidad física requerida, el estudio de esa parte (como entrenar, correr, o realizar ejercicios exigidos) quedaría prohibido durante la baja, a menos que el médico lo autorice.
Cada caso debe analizarse individualmente según el motivo de la baja y los requerimientos de la oposición. Es esencial consultar siempre a expertos y seguir sus pautas para evitar incumplimientos laborales o problemas legales. Además, es recomendable dejar constancia de que el estudio no afecta negativamente a la recuperación, en caso de duda.
En algunos casos, eso sí, puede generarse algún conflicto con la empresa si la baja es laboral, ya que esta podría cuestionar si la incapacidad es real si la persona realiza actividades incompatibles con la baja. Por eso la transparencia y asesoramiento médico y legal es más que recomendable en estos casos.
- Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
- Se compra el Porsche 992 Carrera de Carlo Ancelotti y llega a esta reflexión: 'Huele a puro
- Un influencer desvela el truco para ver gratis los partidos dentro del Spotify Camp Nou: 'Es muy fácil
- Revisa tus bolsillos: este fallo en una moneda común puede pagarse a precio de oro
- ¿Maradona o Messi? José Ramón de la Morena lo tiene claro
- José Ebenezer, mecánico, pone en alerta a los conductores por esta nueva moda en los coches: 'Tiene sus desventajas
- Una andaluza, sin tapujos sobre esta expresión catalana: 'Me suena fatal
- Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025