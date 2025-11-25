Un abogado laboralista explica si se puede estudiar oposiciones durante una baja laboral y bajo qué condiciones

El debate sobre estudiar y presentarse a oposiciones estando de baja médica sigue despertando interés entre quienes atraviesan una incapacidad temporal. Según el abogado laboralista Juanma Lorente, la normativa no prohíbe, en términos generales, prepararse unas oposiciones mientras se está de baja, siempre que esta actividad no contravenga pautas médicas específicas.

Tal y como ha comentado en sus redes sociales (@juanmalorentelaborista), Lorente aclara que estudiar durante la baja laboral no está prohibido por ley, salvo que el médico vea contraindicado ese ejercicio intelectual.

El criterio sanitario es fundamental: si se considera que la preparación podría entorpecer la recuperación, se restringirá. De lo contrario, actividades que solo impliquen estudio y no interfieran con la evolución clínica del trabajador, son permitidas.

No todas las oposiciones exigen únicamente estudio. Algunas, como las de policía o Guardia Civil, incorporan pruebas físicas obligatorias. En estos procesos selectivos, si la incapacidad afecta a la capacidad física requerida, el estudio de esa parte (como entrenar, correr, o realizar ejercicios exigidos) quedaría prohibido durante la baja, a menos que el médico lo autorice.

Cada caso debe analizarse individualmente según el motivo de la baja y los requerimientos de la oposición. Es esencial consultar siempre a expertos y seguir sus pautas para evitar incumplimientos laborales o problemas legales. Además, es recomendable dejar constancia de que el estudio no afecta negativamente a la recuperación, en caso de duda.

En algunos casos, eso sí, puede generarse algún conflicto con la empresa si la baja es laboral, ya que esta podría cuestionar si la incapacidad es real si la persona realiza actividades incompatibles con la baja. Por eso la transparencia y asesoramiento médico y legal es más que recomendable en estos casos.