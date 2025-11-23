Un abogado laboralista cuenta el truco para cobrar el paro pese a renunciar al trabajo voluntariamente

En el contexto laboral, desear retirarse es una situación sumamente común, tanto como lo es evitar hacerlo por reconocer que ello implica perder el derecho a cobrar el paro.

Sin embargo, Xavi Abat, abogado laboralista, ha compartido a través de sus redes sociales un mecanismo amparado en el Estatuto de los Trabajadores que te permite acceder a la prestación por desempleo a pesar de renunciar voluntariamente al trabajo.

Ante todo, el profesional explica que es una práctica legal, distinguiendo que no aconseja hacer uso de "la típica opción que hacen muchos de decir a la empresa que lo despidan, simular ese despido, simular que se cobra una indemnización para que te arreglen los papeles del paro", porque eso sí es fraudulento.

En cambio, lo que Abat recomienda es la excedencia voluntaria, un derecho al que todo trabajador tiene acceso si tiene al menos un año en la empresa y que permite suspender la relación laboral por un tiempo determinado, el cual puede oscilar entre cuatro meses y cinco años.

Durante este tiempo, el contrato queda pausado mas no finalizado, por lo que jurídicamente se suspende y se origina "un derecho preferente de reincorporación", siendo este el punto fundamental que permite solicitar el paro.

Una vez en esta instancia, el trabajador puede solicitar la excedencia por el plazo mínimo de cuatro meses y, una vez cumplido el período, debe volver y solicitar su deseo de reincorporarse "por escrito y formalmente".

Sin embargo, de acuerdo con lo que detalla Abat, es muy común que las empresas denieguen estos reingresos ya sea por la falta de vacantes u otras razones organizativas, haciendo que deje de ser una baja voluntaria y se convierta en una situación legal de desempleo involuntario. "Con esa denegación formal ya podrás tramitar tu prestación por desempleo", finaliza.