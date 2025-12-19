Un abogado laboralista lo tiene claro: por qué cobrar en 14 pagas puede hacerte perder dinero

El debate sobre si es mejor cobrar el salario en doce o en catorce pagas vuelve cada dos por tres al centro de la conversación de muchos trabajadores en España. Aunque para muchos empleados esta decisión parece tener un impacto directo en su poder adquisitivo, la realidad es que el salario anual es exactamente el mismo en ambos casos.

Esto es algo de lo que ha hablado recientemente Andrés Millán, abogado laboralista y divulgador en redes sociales, quien pone el foco en un aspecto clave que suele pasar desapercibido: la educación financiera.

Millán explica que, por ley, el cómputo anual no cambia: "si ganas 24.000 euros al año, te los van a pagar igual, ya sea en doce o en catorce pagas", señala. La diferencia está en cómo se distribuye ese dinero a lo largo del año.

En doce pagas, el trabajador recibe una cantidad fija cada mes; en catorce, el salario mensual es menor, pero se complementa con dos pagas extraordinarias, normalmente en verano y Navidad.

Sin embargo, el abogado cree que "la mayoría de la gente prefiere cobrar extras porque no sabe administrarse", afirma con contundencia. Desde su punto de vista, disponer del dinero antes permite invertirlo, o al menos, protegerlo mejor frente a factores como la inflación.

"El dinero vale más hoy que dentro de seis meses", insiste Andrés, subrayando que retrasar el cobro implica perder capacidad de generar rentabilidad. En un escenario perfecto, asegura, lo óptimo sería recibir el salario lo antes posible y gestionarlo con cabeza, en lugar de depender de esos ingresos puntuales en forma de pagas extra.

No es que estés cobrando más, es que la distribución es diferente y por ese cambio acabas pegándote caprichos que de tener paga prorrateada no tendrías.

En definitiva, la elección entre doce o catorce pagas no es una cuestión de cuánto se cobra, sino de cómo se administra. Para Millán, el verdadero debate debería centrarse en mejorar la educación financiera de los trabajadores y fomentar una gestión más eficiente del capital que tenemos cada uno.