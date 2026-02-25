Un abogado laboralista avisa: el documento médico que puede decidir si te conceden la incapacidad permanente

Un error muy común de muchas personas es creer que acceder a una pensión por incapacidad permanente depende únicamente del diagnóstico. Y es algo de lo que ha hablado el abogado laboralista Víctor Arpa: existe un documento que puede terminar marcando la diferencia entre cobrar una pensión o quedarse sin ella.

Qué es el 'informe médico de síntesis' del INSS y por qué es fundamental

Se trata del informe médico de síntesis elaborado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) después de pasar por el Tribunal Médico, conocido oficialmente como Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI). Así lo describe el jurista: "es prácticamente la foto médica oficial de tu caso".

En ese documento se recogen las enfermedades, los tratamientos, la evolución, y sobre todo, las limitaciones funcionales para trabajar. Y ahí es donde encontramos la clave de todo: la Seguridad Social emplea este informe como base para decidir si reconoce una incapacidad permanente (parcial, total, absoluta o gran invalidez) y en qué grado.

Pero su importancia no termina ahí. Si el caso acaba en los tribunales, los jueces también le dan un peso determinante: "es el documento más valorado", insiste Víctor Arpa, un abogado laboralista que sabe muy bien de lo que habla.

Desde el año 2024, los trabajadores pueden descargarse este informe a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, una vez resuelto el procedimiento. Es tan sencillo como identificarnos (certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve) y revisar las notificaciones médicas.

La recomendación del experto es clara: comprobar que el diagnóstico está completo, que la evolución clínica no minimiza recaídas y que las limitaciones laborales estén bien especificadas para evitar problemas a futuro.

Un error o una omisión puede perjudicar seriamente la resolución de la incapacidad y poner en riesgo tanto tu prestación como tu pensión.