Un abogado laboralista alerta sobre las cámaras en el trabajo: "La normativa es muy clara"

Las empresas deben andarse con ojo si quieren instalar cámaras en los lugares de trabajo de sus empleados. El abogado laboralista Sebastían Ramíerez, conocido en redes como "Leyes con Sebas", asegura que las cámaras en los lugares de trabajo están prohibidas, en términos generales, salvo que se respeten una serie de estrictas normas.

Además, este especialista asegura que las multas por incumplir la legislación pueden ser muy elevadas si las empresas no cumplen con la normativa vigente.

En caso de que quieras instalar cámaras, estas solo puede grabar imágenes, pero no audio. La legislación apunta a que la grabación de sonido supone una "invasión desproporcionada" en la privacidad del trabajador.

También está vetada la instalación en zonas de intimidad para los empleados, como los vestuarios para cambiarse de ropa, los comedores, los aseos o las zonas de descanso, destinados al uso privado de los trabajadores.

El incumplimiento de estas normas básicas puede derivar en sanciones graves por parte de la Inspección de Trabajo o de la Agencia Española de Protección de Datos, además de posibles daños reputacionales para la empresa. También hay que tener en cuenta los posibles daños reputaciones que la empresa puede afrontar por violentar la intimidad de sus empleados.

Avalado por el Estatuto de los Trabajadores

Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores (art. 20.3) avala a las empresas que quieran implementar medidas de vigilancia para verificar el cumplimiento laboral, siempre que se preserve la dignidad de los trabajadores.

La Ley Orgánica de Protección de Datos impide el uso de cámaras en zonas íntimas y exige informas a los empleados de forma previa.

Aunque la instalación de cámaras en el lugar de trabajo no está prohibida en absoluto, solo es legal si se cumplen estrictamente los requisitos: no grabar audio, evitar zonas íntimas, e informar previamente a los trabajadores. La normativa protege la privacidad laboral y previene la violación de derechos fundamentales.