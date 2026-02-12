El abogado Juanma Lorente explica tus derechos: qué dice la ley si no puedes ir a trabajar por el viento extremo

Si te has despertado esta mañana, especialmente en Barcelona y otras zonas del litoral catalán, seguramente ya hayas notado el sonido del viento colarse por las rendijas de tus ventanas. Hoy es un día para quedarse en casa. Sin embargo, aquellos que trabajamos, ¿cómo podemos hacerlo para no ir a nuestro puesto de trabajo si hay riesgo para nuestra integridad física?

Las alertas por viento fuerte activadas en varias comarcas de Cataluña y la suspensión de clases e intervenciones sanitarias no urgentes han vuelto a poner sobre la mesa una duda muy habitual: ¿estoy obligado a ir a trabajar si el temporal supone un riesgo para mi seguridad? Lo aclara el abogado laboralista Juanma Lorente.

Cuándo y cómo puedes faltar a tu puesto de trabajo en plena alerta por viento fuerte

Juanma Lorente es experto en derecho laboral y recuerda que la integridad física del trabajador debe prevalecer ante cualquier obligación profesional si las autoridades advierten de condiciones meteorológicas adversas.

En estos casos, podemos acogernos al denominado 'permiso climático', un mecanismo legal pensado para situaciones de fuerza mayor provocadas por fenómenos como lluvias torrenciales, inundaciones o rachas de viento extremas.

Se trata de un permiso que puede cubrir hasta 4 días de ausencia cuando el desplazamiento al puesto de trabajo es imposible o peligroso. El objetivo es evitar que los empleados se vean obligados a circular por carreteras en las que haya riesgo de caída de árboles, objetos desprendidos o cortes de tráfico, algo muy habitual en episodios de viento fuerte como el que estamos viviendo este jueves.

Antes de ausentarnos en nuestro puesto de trabajo, es recomendable solicitar teletrabajo siempre que sea posible: de esta forma, continúa la actividad sin poner en riesgo tu seguridad ni la de tus compañeros.

Si la empresa solicita pruebas, es importante recopilar evidencias que justifiquen la imposibilidad de acudir al trabajo: grabar vídeos del estado de la vía pública desde el domicilio o guardar capturas de pantalla de las alertas emitidas por Protección Civil a través del sistema eS-Alert debería bastar.

Con esta documentación, el trabajador será capaz de demostrar que su ausencia responde a una causa de fuerza mayor y que únicamente ha estado siguiendo las recomendaciones oficiales.