El abogado de la familia Arrieta, sobre la defensa de Daniel Sancho: "Estaba muy tranquila"

En las últimas semanas, se han cumplido dos años desde la detención Daniel Sancho en la isla tailandesa de Phangan, y un año de la sentencia a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El cocinero se encuentra en la prisión de Surat Thani, una de las más peligrosas del mundo. Recientemente, la agencia EFE publicó unas declaraciones de Sancho, donde aseguró que espera que con el recurso a su sentencia "se haga justicia".

En este contexto, al abogado de la familia Arrieta ha concedido una entrevista a la revista Lecturas para explicar cómo vivió el procedimiento judicial. Además, Juan Gonzalo Ospina ha revelado un sobre el caso Sancho.

En primer lugar, Ospina comienza diciendo que "había cierta incertidumbre y preocupación" el día de la sentencia. Cuando se dio a conocer la decisión del juez, el letrado llamó por teléfono a Darling Arrieta, hermana de la víctima.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho / Agencias

"Me dicen que hay cadena perpetua, condenado por asesinato premeditado dándome la enhorabuena y cariño a la familia. Llamé a Darling y fue una llamada muy curiosa y profunda de gratitud", recuerda el abogado.

Al respecto, Ospina destaca que "el 29 de agosto será una fecha que no olvide nunca ni en mi memoria ni en mi corazón". Durante ese día, el abogado tuvo que participar en un programa de televisión en España. En ese momento, se enteró de un dato que no había revelado hasta ahora.

"Entró uno de los abogados de la defensa a decir que estaba muy tranquilo porque el fiscal le había dicho que sería un homicidio imprudente y serían unos 6 años de prisión y que estaría en España muy pronto", cuenta al citado medio.

No obstante, Ospina y su equipo consiguieron la condena que deseaban. Posteriormente, la defensa de Daniel Sancho presentó un recurso de 480 folios. Beatriz Uriarte, abogada de la familia Arrieta, expresó su opinión en el programa 'TardeAR'.

"Nosotros no vemos la esperanza por ningún sitio. Por más que tenga 480 folios, da igual. Es normal que el equipo legal de Daniel Sancho intente mantener a flote a su cliente, ¿Qué le va a decir si no? ¿Daniel no tienes ninguna posibilidad? ¿La cadena perpetua se va a quedar? Es normal que, mientras exista una mínima esperanza, se lo hagan saber", comentó en el espacio de Telecinco.