Un abogado expone lo qué no hay que hacer durante una baja médica: "Puedes acabar en la calle"

Una baja médica es la certificación oficial emitida por un médico que indica que un trabajador no puede realizar su trabajo debido a una enfermedad o accidente. No obstante, cuando una persona coge la baja médica ha de tener en cuenta distintos aspectos.

Por ello, el abogado Juanma Lorente ha expuesto en un vídeo de TikTok lo qué no hay que hacer nunca durante una baja médica. El hombre empieza explicando que si haces ciertas cosas "puedes acabar despedido y con un problemón con la Seguridad Social".

"Aunque no os lo creáis, hay personas que durante su baja médica, pues tienen sus negocios", comenta en el vídeo. Una acción que no se puede realizar en toda regla, ya que están incumpliendo con la normativa establecida.

El abogado advierte de que todas las personas que están de baja, pero sigue con otros trabajos se ponen en riesgo de que la empresa les pille y tomen medidas cautelares.

Una de las cosas que más le sorprende a Lorente es que hay personas que "publicitan su trabajo en redes sociales", mientras están de baja.

"Por ejemplo, trabajas en una peluquería, pero estando de baja te dedicas a poner uñas y publicas en Instagram las uñas que vas poniendo o ponen un anuncio diciendo que pones uñas, pues si haces esto y la empresa se da cuenta, obviamente te podrá despedir", comenta en TikTok.

No solo se puede quedar en un simple despido, ya que el abogado avisa de que "además el despido será disciplinario y seguramente procedente".

Una situación en la que "no tendrás derecho a indemnización". Por esta situación, argumenta que "hay que tener mucho cuidado con lo que haces de baja porque puedes acabar en la calle".