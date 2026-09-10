Un abogado explica lo que le ocurrió en la cola de un Mercadona: "La gente es muy poco cívica"

Hay situaciones que no llegan a ser un problema legal, pero que consiguen sacar de quicio a cualquiera. Y una cola del supermercado es uno de esos lugares donde la paciencia puede ponerse a prueba en cuestión de segundos. Un abogado del despacho Litigios.es ha contado en TikTok una escena que vivió recientemente en un Mercadona y que, según explica, tiene mucho más que ver con la educación que con la legalidad.

El abogado acudió al supermercado para hacer la compra de la semana. Carrito lleno, llega a la caja y se coloca en la cola. Detrás de él había una mujer que llevaba únicamente un par de productos en la mano.

Ante la diferencia entre ambas compras, decidió hacerle un gesto bastante habitual: le ofreció pasar delante de él. "Oye, pasa, pasa", le dijo, según relata en el vídeo.

Hasta ahí, ningún problema. La situación cambió cuando la mujer dejó sus productos sobre la cinta y apareció otro cliente con dos carritos llenos de compra. Según cuenta el abogado, todo apuntaba a que era su pareja y empezó a colocar productos delante de él.

"No es ilegal", explica el abogado en redes

La escena le llevó a plantearse una pregunta que también se hacen muchos clientes cuando presencian algo parecido: ¿se estaban colando?

El abogado responde que no se trata de una conducta ilegal. La cuestión, según su explicación, es otra. Si alguien lleva dos carritos y aprovecha que una persona le ha dejado pasar para colocar toda su compra delante del resto de clientes, considera que está actuando de forma poco respetuosa con quienes llevan más tiempo esperando.

"Simplemente es ser un auténtico maleducado", afirma en el vídeo. Y aquí aparece el dilema. ¿Protestar o dejarlo correr? El propio abogado reconoce que enfrentarse a la situación puede acabar generando una discusión. La otra persona siempre podría argumentar que alguien le había cedido el turno y que, desde su punto de vista, no estaba haciendo nada fuera de lo normal.

Una situación cotidiana que puede acabar en discusión

Las colas de los supermercados están llenas de pequeños conflictos de este tipo. Alguien que se coloca delante, otra persona que guarda sitio, un cliente que deja pasar a quien lleva menos productos... Son escenas aparentemente insignificantes que, dependiendo del día, pueden terminar levantando más de una ampolla.

En un caso así, mantener la calma suele ser la opción más sensata. Si realmente existe un problema con el turno, se puede señalar lo ocurrido sin entrar directamente en una confrontación.

Y si la discusión empieza a subir de tono, siempre queda una alternativa: avisar al personal del supermercado para que sean los trabajadores quienes intervengan.

Porque una cosa es clara: quizá unos minutos de espera no sean agradables, pero tampoco merece la pena convertir una compra cualquiera en un mal rato para todos.