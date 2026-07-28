HACIENDA
Un abogado experto en fiscalidad advierte sobre Hacienda: "Existe una deducción que muchas personas están pasando por alto y que puede suponer una devolución de hasta 340 €"
La deducción por obtención de rendimientos del trabajo es una medida que puede devolver hasta 340 euros
Durante la campaña sobre la declaración de la renta, es habitual tener dudas sobre las deducciones fiscales. Con este beneficio, los contribuyentes pueden aplicar una rebaja económica en el porcentaje del impuesto. En este caso, se trata de un concepto para reducir la cantidad que tenemos que pagar a Hacienda.
Por este motivo, Xavi Abat, abogado y divulgador en redes sociales, ha compartido un vídeo en TikTok señalando una deducción del IRPF desconocida por muchos. Hablamos de la deducción por obtención de rendimientos del trabajo, una medida que puede devolver hasta 340 euros.
"Existe una nueva deducción en la declaración de la renta que puede beneficiar a miles de trabajadores, pero casi nadie está hablando de ello", comienza el creador de contenido. Según Abat, si estás ganando menos de 18.276 euros anuales "es posible que tengas derecho a aplicar esta deducción y recuperar ya 340 euros".
Esta medida entró en vigor a mediados de 2025, pero tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Según la Ley 5/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), otro de los requisitos para aplicar la deducción es que las rentas del beneficiario no superen los 6.500 euros anuales.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta las rentas percibidas por el solicitante como alquileres, ganancias patrimoniales, etc. Después de cumplir con los requisitos, el contribuyente tiene derecho a percibir una deducción en relación a su nivel de ingresos. No obstante, la cuantía no se aplica de manera automática.
Dentro del portal de Hacienda, los solicitantes deben acceder al apartado de 'deducciones generales' y pulsar la casilla de 'deducción por obtención de rendimientos del trabajo'. En esta categoría, los usuarios deben completar una serie de datos sobre los rendimientos del contribuyente.
Los trabajadores que cobren una cantidad cercana a los 18.276 euros tendrán una deducción menor. Sin embargo, los empleados que ingresen menos de 16.576 euros anuales podrán percibir el máximo de la deducción por obtención de rendimientos del trabajo.
Aunque hayas presentado ya la declaración de la renta, el letrado asegura que todavía puedes reclamar esta deducción a la Agencia Tributaria: "Si tu declaración de la renta tiene errores o no aplicaste todas las deducciones que te correspondían, tienes que saber que la ley te permite rectificarlo y reclamar lo que hayas pagado de más". Por ello, es importante que los contribuyentes completen y revisen los datos fiscales disponibles en Hacienda.
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