Un abogado compara el valor de un mismo piso en 1997 con el de 2025: "Ahora necesitas más de 30 años para comprarlo, antes en..."

La situación del mercado inmobiliario en España es cada vez más insostenible, ya que los precios continúan aumentando, lo que hace cada vez más complejo comprar o incluso alquilar un piso.

Ahora, el abogado Andrés Millán, conocido en redes sociales como @lawtips, ha querido compartir en TikTok el precio de compra de un mismo piso en 1997 con el de 2025, para señalar que es necesario empezar a buscar soluciones.

El abogado se centra en un piso en Madrid, en la zona de Chamberí, que cuenta con cuatro habitaciones. El precio de venta era de 15 millones de pesetas, equivalentes a 90.000 euros, según un anuncio que le compartieron por redes.

En aquel momento, el salario medio era de 3.848.000 pesetas al año, es decir, 23.000 euros. Sin embargo, un piso en la misma zona actualmente supera los 700.000 euros, mientras que el salario medio es de 31.800 euros anuales.

El abogado desvela que "ahora necesitas más de 30 años para comprarlo, antes en cuatro". Además, expresa que ha utilizado salarios medios, por lo que la situación podría ser aún más alarmante.

"De hecho ahora mismo solo los impuestos que tienes que pagar por los 700.000 ya serían unos 80.000 euros. Y como el IRPF no se deflata desde hace más de una década en España para ganar 700.000 euros tienes que ganar bastante más de un millón de euros", analiza en TikTok.

La solución que otorga es que los políticos podrían "eliminar los impuestos a la compra de primera vivienda". Es consciente que es una medida insuficiente, pero por lo menos ayudaría a gran parte de la sociedad española.

No obstante, confiesa que jamás ocurrirá: "No lo van a hacer porque les interesa que el problema continúe".