Un abogado lo avisa: la Seguridad Social está rechazando muchas pensiones de incapacidad (y esto puedes hacer)

Cada vez más trabajadores se encuentran con un obstáculo inesperado al solicitar una pensión de incapacidad permanente: la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Así lo advierte el abogado Sebastián Ramírez, quien denuncia un aumento de los casos en los que personas con problemas de salud ven rechazada su solicitud pese a no poder trabajar con normalidad.

El reconocimiento de esta pensión depende del INSS, que evalúa si el trabajador cumple los requisitos médicos y laborales. Sin embargo, según el experto, no siempre coincide la valoración administrativa con la realidad del afectado: "hay personas que no pueden trabajar realmente y aún así reciben un 'no'".

La incapacidad permanente puede reconocerse en diferentes grados: parcial, total, absoluta o gran invalidez, en función del impacto que tenga la enfermedad en la capacidad laboral.

Esta decisión la toman los conocidos como tribunales médicos, que analizan informes clínicos, historial sanitario y las características del puesto de trabajo.

La migraña es la segunda causa de incapacidad. / Adobe Stock.

El problema surge cuando el INSS deniega la prestación o concede un grado inferior. En estos casos, muchos afectados creen que no hay nada que hacer, pero no es así. El propio abogado insiste en que existe margen para reclamar, siempre que conozcas las herramientas disponibles a tu alcance.

Concretamente, el proceso permite presentar una reclamación previa, y si esta también es rechazada, acudir a la vía judicial. De hecho, hay sentencias que corrigen que corrigen el criterio de la Seguridad Social. Un ejemplo reciente es el de un juzgado de Barcelona que concedió la incapacidad permanente absoluta a un trabajador después de haber sido denegada inicialmente.

De esta forma, los expertos recomiendan no rendirse ante una primera negativa. En muchos casos, acudir a los tribunales con un representante que sepa defender tu caso es sinónimo de éxito.