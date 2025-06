Un abogado advierte: Comprueba que tienes saldo positivo en la cuenta antes del 30 de junio por este motivo

Se acerca la fecha límite para realizar la declaración de la Renta del año 2024 y por eso es importante tener en cuenta todas las situaciones para ahorrarse cualquier susto antes de que se cierre el plazo, el lunes 30 de junio.

Así mismo lo advierte el experto en abogacía y usuario de TikTok, conocido como Fiscalidad Para Todos, que ha publicado un vídeo mostrando la necesidad de conocer el porque es necesario no olvidar un elemento clave en este proceso: el saldo disponible.

"Si te salió a pagar en tu declaración de la Renta, el primer plazo que se paga es el 30 de junio", recuerda el 'influencer' de lo legal en la red social. Por este motivo, es indispensable que dispongamos de dinero en el banco para que la Agencia Tributaria pueda realizar el cobro.

Dentro de la obligatoriedad de pagar el dividendo, existe la opción de hacerlo de forma íntegra, es decir de una vez, o de manera fraccionada. En este segundo supuesto, lo que se cobra el próximo lunes es el 60% del importe total, mientras que el otro 40% se realizará en el 5 de noviembre.

Las criptomonedas ya se tienen que declarar en la Renta. / SPORT

"Lo primero que va a hacer la Agencia Tributaria el 30 de junio es el cargo" de la declaración de la Renta, indica. "Por lo tanto, en la cuenta bancaria donde domiciliaste este pago tiene que haber saldo suficiente el 30 de junio".

El abogado insiste en la necesidad de comprobar que se podrá hacer dicho pago si queremos evitar tener que pagar de más: "Lo que va a pasar (si no se puede cobrar) es que, de entrada, te va a venir un recargo de toda la deuda, no del 60%" apunta el experto.

Recargo por demora del pago

Además, si se continuara sin poder pagar, la 'multa' iría en aumento con un recargo de "por lo menos el 5%", siempre sobre el total de la deuda. Para ejemplificarlo el hombre establece un supuesto en el que una persona debe pagar 1.000 euros y decide fraccionarlo. De no tener dinero en la cuenta correspondiente el 30 de junio, ese 5% de recargo no se aplicaría sobre los 600 euros que deberían pagarse ahora, sino sobre los 1.000 euros totales, es decir, 50 euros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / Agencia EFE

Pero no termina aquí, pues este importe irá subiendo hasta que no se pague, hasta un máximo del 20%. La norma establece que de llegar a este punto, no solo se pagaría ese porcentaje, sino que también se cobrarían los "intereses de demora" desde que se cerró el plazo para hacer la operación.

La recomendación, pues, es clara: "Revisa que tienes saldo suficiente en la cuenta bancaria donde domiciliaste el primer pago. Si no tienes saldo suficiente, hazte ya una tranferencia o un Bizum desde otra cuenta que tengas. Son instantáneos y las transferencias no tienen coste en la mayoría de bancos. Pero no lo hagas el mismo 30 de junio, hazlo antes", cierra el especialista.