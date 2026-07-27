Un abogado advierte sobre borrar contenido publicado en el pasado: "No existe realmente el derecho al olvido"

El auge de los medios de comunicación, particularmente de las redes sociales, ha traído consigo un incremento considerable en el número de creadores y creadoras de contenido para adultos, alimentando una industria que genera miles de millones de dólares al año.

Sin embargo, la masificación del acceso a estos contenidos también ha traído consigo una creciente figura de personas arrepentidas que desean eliminar por completo su rastro en Internet; un esfuerzo que, según el "abogado de TikTok", Xavi Abat, no es tan fácil de lograr.

En este sentido, el especialista tomó como referencia a una creadora de contenido que subió un video sugestivo promocionando su obra, con el objetivo de dirigirse a "todas estas jóvenes que derivan su contenido a otras páginas azules para promocionar".

"Te voy a hablar como abogado. Estos vídeos que tú cuelgas aquí siempre van a estar circulando por Internet, y aunque tú hayas visto que haya el derecho al olvido, que hay páginas nacionales e internacionales que borran los contenidos que tú quieres, etcétera, etcétera. Esto no es fácil, no es fácil, no es instantáneo", aclaró en primer lugar.

En este sentido, es importante recordar que la figura de "derecho al olvido" está reconocida plenamente por la legislación tanto española como europea, pero la afirmación de Abat de lo contrario recae en el hecho inamovible de que, por más que los motores de búsqueda dejen de arrojar ciertos resultados y específicas plataformas quiten ciertos videos, no hay una forma factible de borrar la totalidad de una huella digital.

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"Ni aun contratando al mejor abogado que hay sobre eliminación de huella digital vas a conseguir que dentro de 10 o 15 años se sigan viendo estos vídeos. Se van a seguir viendo estos vídeos, estarán colgados en otras plataformas, estarán colgados en otros países, estarán colgados en la deep web", añadió.