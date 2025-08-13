Abel Caballero, alcalde de Vigo, se vuelve a hacer viral bailando 'breakdance' a sus 78 años

Abel Caballero es uno de los alcaldes más mediáticos de España. También muy querido por su ciudad, Vigo, que cada año se engalana con sus mejores galas gracias a su sorprendente alumbrado navideño, que sin ir más lejos, en 2025 ya se ha presentado a los medios.

Sin embargo, en esta ocasión Abel Caballero no se ha hecho viral en TikTok por esta razón. El regidor ha protagonizado un curioso baile de break dance a sus 78 años que no ha pasado desapercibido en redes sociales.

La actuación, que ha tenido lugar en el marco del festival urbano O Marisquiño, volvió a mostrar a un alcalde muy popular que no duda en rodearse de sus habitantes, en este caso incluso mimetizándose con un ambiente tan diferente como es la música urbana.

"Somos mejores que Nueva York, París, Berlín o Roma. Somos los mejores del mundo. Lo que me importa es que Vigo es la capital mundial del break dance", dijo con especial ímpetu Abel Caballero.

Poco después, en pleno festival, volvió a repetir el mensaje: "Vigo es la capital mundial del break dance, porque somos mucho mejores que los de Nueva York, los de Londres y los de París".

Estas palabras se viralizaron casi tanto como el peculiar break dance del que hizo alarde el político. Además, Abel Caballero consiguió poner en el centro de TikTok la ciudad de Vigo, en Galicia, y el festival O Marisquiño, una cita importantísima para la urbe.

Son muchos los usuarios que reaccionaron al 'baile' reconociendo que no conocían la existencia de Vigo, especialmente extranjeros, y que ahora saben ubicarla en el mapa gracias a la actitud tan abierta y divertida de su alcalde: "hay que reconocérselo... lo da todo".

78 años no son un obstáculo para bailar música urbana como acaba de demostrar Abel Caballero.