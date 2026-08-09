Abel (22 años), agricultor: "Querer arrancar no es imposible, pero es muy difícil. Y esas cosas echan bastante para atrás a los jóvenes"

El campo español atraviesa una etapa especialmente complicada. A los problemas derivados de los incendios, las condiciones meteorológicas extremas y el aumento de los costes de producción se suma una dificultad que puede marcar el futuro del sector: la falta de relevo generacional. Cada vez son menos los jóvenes que deciden dedicarse a la agricultura, mientras miles de explotaciones están en manos de personas próximas a la jubilación.

Los datos oficiales reflejan la magnitud del problema. El 41,3% de las explotaciones agrarias españolas pertenece a personas mayores de 65 años, una proporción considerablemente superior a la registrada de media en otros países europeos. La situación plantea una pregunta cada vez más difícil de responder: quién continuará trabajando esas tierras cuando sus actuales propietarios dejen de hacerlo.

Agricultor trabajanco con su tractor / 5

En este contexto aparece la historia de Abel Sotelo, un agricultor gallego de apenas 22 años que representa precisamente la otra cara de esta realidad. Natural de A Limia, en Ourense, el joven ha decidido continuar con la actividad familiar y convertir el campo en su profesión. "Me llamo Abel, soy autónomo y trabajo en el campo", explicó en unas declaraciones recogidas por Antena 3.

Su relación con la agricultura comenzó mucho antes de convertirse en trabajador autónomo. Abel creció acompañando a su padre en las labores agrícolas y, poco a poco, descubrió que quería seguir aquel mismo camino. "Fui creciendo y cada vez lo tuve más claro", explica al recordar cómo nació su vocación por el campo.

Actualmente, su jornada comienza antes incluso de que salga el sol y puede prolongarse durante unas 14 horas, especialmente cuando las necesidades de la explotación así lo requieren. El joven participa en la gestión de alrededor de 70 hectáreas de terreno, una superficie considerable que exige trabajo constante durante buena parte del año.

Una joven agricultora / 5

El esfuerzo se traduce en una producción de enorme dimensión. La explotación familiar consigue obtener más de un millón de kilos de patatas al año, un volumen que Abel describe como un producto de "excelente calidad". Sin embargo, producir una cantidad tan elevada no significa necesariamente que todo sea sencillo desde el punto de vista económico.

Precisamente, uno de los principales obstáculos para que otros jóvenes sigan sus pasos es el elevado coste de comenzar una explotación agrícola. Comprar o alquilar tierras, disponer de maquinaria, adquirir fertilizantes, abonos y otros productos necesarios requiere una inversión importante. "Querer arrancar no es imposible, pero es muy difícil. Y esas cosas echan bastante para atrás a los jóvenes", reconoce Abel.

A esta inversión inicial se suma el incremento de los costes que soportan actualmente los agricultores. El precio de los productos necesarios para cultivar puede reducir considerablemente los márgenes de beneficio y convertir cada campaña en una apuesta con un resultado incierto. En algunos casos, incluso resulta más rentable no vender una cosecha que hacerlo por un precio demasiado bajo.

La burocracia representa otro de los problemas que señala el joven agricultor. Además del trabajo físico y de la gestión económica de la explotación, los profesionales del sector deben enfrentarse a numerosos trámites administrativos. "Es más caro y la burocracia es mucho mayor, antes era más fácil", lamenta Abel, que considera que esta situación añade todavía más dificultades a quienes quieren comenzar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, en un campo de cereal, durante la presentación del Plan Estatal de Fertilizantes, en San Martín de la Vega (Madrid). / J.J.Guillen / EFE

Pese a todo, el joven gallego no parece arrepentirse de haber elegido esta profesión. Su historia demuestra que todavía existe una parte de las nuevas generaciones dispuesta a continuar trabajando la tierra, aunque las condiciones actuales puedan resultar poco atractivas. Abel entiende que no se trata de una profesión sencilla ni de un trabajo con horarios convencionales.

De hecho, para él existe un requisito fundamental para poder dedicarse al campo: la vocación. Las largas jornadas, la ausencia de vacaciones en determinados momentos del año, la inversión necesaria y la incertidumbre económica hacen que no sea un trabajo apto para cualquiera. "Te tiene que gustar", resume Abel. Una frase sencilla que refleja el desafío al que se enfrenta el campo español: necesita jóvenes que quieran tomar el relevo, pero primero debe ofrecer unas condiciones que hagan posible que esos jóvenes puedan quedarse.