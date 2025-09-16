Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Salud

¿Abdomen hinchado? Prueba con este alimento recomendado por una dietista

Una infusión a diario quizá sea el mejor remedio que necesitabas

La recomendación de 'La Botica de Laura' para el abdomen hinchado.

La recomendación de 'La Botica de Laura' para el abdomen hinchado. / 5

Claudio Torres

Todos engordamos en verano, eso es un hecho, a no ser que mantengamos una alimentación equlibrada y en movimiento (o que tengamos un metabolismo alucinante).

Ahora que ha acabado esa época, no son pocas las personas que intentan modificar una vez más su ingesta con el objeto de adelgazar o mantenerse en forma. Otros buscan mejorar sus hábitos alimenticios con el objetivo de rebajar el hinchazón que tienen en el abdomen.

Esto lo sabe bien una dietista que también es creadora de contenido en TikTok, @LaBoticadeLaura, que ha hablado de una serie de alimentos que son perfectos para, precisamente, bajar el hinchazón en el abdomen. A continuación os decimos cuáles son.

El primero de ellos es el cardio mariano, que ayuda a neutralizar los tóxicos, contribuye al funcionamiento correcto de la vesícula y, además, tiene propiedades que permiten regenerar los tejidos del hígado.

El segundo es la manzanilla, cuyos componentes ayudan a "relajar los músculos del tracto digestivo", pues tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes.

@laboticadelaura

Te notas la tripa hinchada? Te has pasado estos días con comidas que no te acaban de sentar bien? Te dejo 4 ingredientes que te ayudarán un montón! ya los conocías? Dejámelo en comentarios!

♬ sonido original - laBoticadeLaura

El tercero y penúltimo, pero no por ello menos importante, es la cúrcuma, que también tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a desintoxicar el hígado. Y el cuarto y último es la alcachofera, que además de que "ayuda con el estreñimiento, tiene un efecto saciante".

Noticias relacionadas y más

Para tomar todo esto, poner agua a hervir y cuando lo haga, se añaden las semillas del cardo mariano y se deja entre tres y cuatro minutos. Retira ahí el agua del fuego y añade las otras tres plantas, deja reposar 5 minutos y cuélalo. ¡Listo para beber!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
  2. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
  3. Alerta en España: Mario Picazo advierte de temperaturas altas y hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado
  4. Arturo Pérez-Reverte señala las 3 'instituciones' más serias de España: 'El rey, la Guardia Civil y...
  5. Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
  6. La nueva realidad de Lolita tras el 'palo' de Hacienda: 'No me hace ninguna gracia
  7. Andreu Buenafuente se mofa de las obras del Spotify Camp Nou con un 'dardo' a Laporta: 'No está a la altura
  8. Gonzalo Miró habla sin filtros de la Vuelta a España: 'Cuando los políticos no están a la altura...

Buenas noticias para los conductores: los helicópteros Pegasus de la DGT no pueden volar a partir de septiembre

Buenas noticias para los conductores: los helicópteros Pegasus de la DGT no pueden volar a partir de septiembre

Bolsonaro es hospitalizado por una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja

Bolsonaro es hospitalizado por una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja

El coste de huir al sur de Gaza: al menos 2.000 dólares para alquilar una furgoneta y comprar una tienda

El coste de huir al sur de Gaza: al menos 2.000 dólares para alquilar una furgoneta y comprar una tienda

Sorteo Euromillones del martes 16 de septiembre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 16 de septiembre de 2025

Pedro Sánchez lo confirma: el gobierno 'regalará' 30.000 euros a los jóvenes para comprarse una casa

Pedro Sánchez lo confirma: el gobierno 'regalará' 30.000 euros a los jóvenes para comprarse una casa

Sorteo Bonoloto del martes 16 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 16 de septiembre de 2025

El coste de la 'nueva cara' de Jorge Javier Vázquez: Esto es lo que podría haber pagado

El coste de la 'nueva cara' de Jorge Javier Vázquez: Esto es lo que podría haber pagado

El Congreso rechaza, con los votos de PP, Vox y Junts, crear una oficina anticorrupción

El Congreso rechaza, con los votos de PP, Vox y Junts, crear una oficina anticorrupción