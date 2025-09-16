¿Abdomen hinchado? Prueba con este alimento recomendado por una dietista

Todos engordamos en verano, eso es un hecho, a no ser que mantengamos una alimentación equlibrada y en movimiento (o que tengamos un metabolismo alucinante).

Ahora que ha acabado esa época, no son pocas las personas que intentan modificar una vez más su ingesta con el objeto de adelgazar o mantenerse en forma. Otros buscan mejorar sus hábitos alimenticios con el objetivo de rebajar el hinchazón que tienen en el abdomen.

Esto lo sabe bien una dietista que también es creadora de contenido en TikTok, @LaBoticadeLaura, que ha hablado de una serie de alimentos que son perfectos para, precisamente, bajar el hinchazón en el abdomen. A continuación os decimos cuáles son.

El primero de ellos es el cardio mariano, que ayuda a neutralizar los tóxicos, contribuye al funcionamiento correcto de la vesícula y, además, tiene propiedades que permiten regenerar los tejidos del hígado.

El segundo es la manzanilla, cuyos componentes ayudan a "relajar los músculos del tracto digestivo", pues tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes.

@laboticadelaura Te notas la tripa hinchada? Te has pasado estos días con comidas que no te acaban de sentar bien? Te dejo 4 ingredientes que te ayudarán un montón! ya los conocías? Dejámelo en comentarios! ♬ sonido original - laBoticadeLaura

El tercero y penúltimo, pero no por ello menos importante, es la cúrcuma, que también tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a desintoxicar el hígado. Y el cuarto y último es la alcachofera, que además de que "ayuda con el estreñimiento, tiene un efecto saciante".

Para tomar todo esto, poner agua a hervir y cuando lo haga, se añaden las semillas del cardo mariano y se deja entre tres y cuatro minutos. Retira ahí el agua del fuego y añade las otras tres plantas, deja reposar 5 minutos y cuélalo. ¡Listo para beber!